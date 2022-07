É o quinto dia consecutivo com cancelamentos de voos, partidas e chegadas, no aeroporto da capital portuguesa.

Aeroporto Lisboa. Previstos 28 cancelamentos de voos esta terça-feira

Redação

A ANA - Aeroportos de Portugal estima que durante o dia de hoje sejam cancelados 28 voos de e para o aeroporto de Lisboa, entre 12 partidas e 16 chegadas.

“Estão previsto para hoje 28 voos cancelados, no Aeroporto de Lisboa: 16 chegadas e 12 partidas”, disse à Lusa fonte oficial da ANA.

Este número de cancelamentos é inferior ao registado durante segunda-feira, com a ANA a reportar 32 cancelamentos com chegada e partida do Aeroporto Humberto Delgado, após 65 cancelamentos no sábado e 39 no domingo.

Voos Luxemburgo

De acordo com o site da ANA não estão previstos, por enquanto, cancelamentos de voos de e para o Luxemburgo, tendo alguns já aterrado nos aeroportos de Lisboa e Porto, decorrendo tudo como previsto.

De qualquer modo, a ANA aconselha todos os passageiros com voos marcados para esta terça-feira que contactem as companhias aéreas para se informarem sobre as suas viagens aéreas para hoje.

“Constrangimentos” em vários aeroportos europeus e o encerramento da pista do aeroporto de Lisboa, durante algumas horas na passada sexta-feira devido ao rebentamento de pneus de um jato particular, têm sido apontados como as principais causas para o cancelamento dos voos.

Na origem destas situações estão falta de pessoal, greves e outros fatores externos agravantes, nomeadamente climáticos, relacionados com a covid-19 ou com imprevistos.

