Aeroporto de Lisboa vai ter "botões de pânico" para imigrantes

Ana Patrícia CARDOSO

Esta é uma medida inédita em Portugal. Os cidadãos estrangeiros que fiquem nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no aeroporto de Lisboa vão ter 18 "botões de pânico" à disposição, avançou hoje o Diário de Notícias.

Os aparelhos serão ligados à portaria do Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária (EECIT), onde deverão passar a estar sempre inspetores do SEF e seguranças, prevê o regulamento assinado pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, em julho, mas distribuído a todas as unidades do SEF no final de novembro.

Estes botões vão ser instalados em todos os novos 18 quartos individuais destinados aos cidadãos cuja entrada em território nacional seja recusada e tenham de ali permanecer até ter o caso resolvido.



Esta medida está prevista no novo regulamento do EECIT e vem na sequência da homicídio de Ihor Homenyuk neste centro pelo qual três inspetores já foram acusados.



No entanto, uma fonte que pertenceu ao grupo de trabalho que definiu este novo regulamento disse ao DN que este botão não teria evitado o homicídio de Homenyuk uma vez que "são para ser utilizados em caso, por exemplo, de alguma indisposição ou necessidade urgente do cidadão que ali estiver alojado".

Ihor Homenyuk morreu a 12 de março no Centro de Instalação Temporária do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) do Aeroporto de Lisboa, onde esteve manietado, numa sala, durante 15 horas, de várias maneiras: com fita cola, ligaduras e algemas.



