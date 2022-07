Os voos estão a ser cancelados devido a greves nos aeroportos europeus. A maioria são da TAP.

Aeroporto de Lisboa prevê cancelamento de 32 voos este sábado

Ao longo do dia de hoje está previsto o cancelamento de 32 voos com origem e destino no Aeroporto de Lisboa.

"Devido a um conjunto de constrangimentos em vários aeroportos europeus, estão previstos, para o dia de hoje, 32 voos cancelados - 18 chegadas e 14 partidas", referiu a ANA em resposta à Lusa.



De acordo com o site da ANA os voos para o Luxemburgo não estão a ser afetados no Aeroporto de Lisboa. Um voo da TAP decorreu normalmente e o sobre o outro previsto para o final do dia também não há até ao momento indicação de cancelamento.

Igualmente, no Aeroporto do Porto tem estado a ser realizados os voos de e para o Luxemburgo de várias companhias aéreas, não estando previstos cancelamentos.

No entanto, a ANA, empresa concessionária dos aeroportos pede a todos os passageiros com voos programados para este sábado que contactem as companhias aéreas para se informar sobre as suas viagens.

Desde manhã que a confusão se instalou no Aeroporto da capital portuguesa com muitos passageiros a verem os seus voos cancelados.

De acordo com o site da ANA, empresa concessionária dos aeroportos até às 13h00 tinham sido cancelados duas dezenas e meia de voos de e para Lisboa, de acordo com o Diário de Notícias.

No aeroporto do Porto até à mesma hora tinha sido cancelado um voo com destino a Amesterdão e duas chegadas.







