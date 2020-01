Aeroporto de Lisboa é o "pior do mundo"

O Francisco Sá Carneiro, no Porto, também entra no ranking dos "piores". Dos 132 aeroportos avaliados, Lisboa lidera pela negativa no que respeita à pontualidade mas não só.

O Francisco Sá Carneiro, no Porto, também entra no ranking dos "piores". Dos 132 aeroportos avaliados, Lisboa lidera pela negativa no que respeita à pontualidade mas não só.

O Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, foi considerado o pior do Mundo, segundo um ranking da AirHelp.

O Aeroporto do Porto também é um dos piores classificados, aparece na 125ª posição. O antigo Aeroporto da Portela, hoje rebatizado, alcançou uma classificação de 5,77 no top da AirHelp.

É o pior no retrato, se considerarmos os 132 aeroportos avaliados. Recebe nota negativa na pontualidade, qualidade do serviço, restaurantes e lojas.

Na liderança, o Aeroporto Internacional de Hamad, em Doha, no Qatar, foi considerado o melhor do Mundo. Seguem-se o Aeroporto de Haneda no Japão e o Aeroporto Internacional de Atenas, na Grécia.