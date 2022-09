A nova designação é uma homenagem ao aviador português que fez a primeira travessia aérea entre Lisboa e o Rio de Janeiro.

Independência do Brasil

Aeroporto de Faro passa a chamar-se Gago Coutinho

O aeroporto de Faro foi rebatizado Gago Coutinho esta quarta-feira em memória do aviador português que fez a primeira travessia aérea entre Lisboa e o Rio de Janeiro. A atribuição surge para assinalar o bicentenário da independência do Brasil.

"Celebrar o bicentenário do Brasil é também uma oportunidade para celebrar uma antiga amizade baseada em laços históricos, culturais e económicos", disse o primeiro-ministro português, António Costa, durante a cerimónia.

O anúncio foi feito por ocasião do feriado nacional do Brasil, que este ano comemora o bicentenário da sua independência de Portugal.

O almirante Gago Coutinho fez história na aviação ao efetuar, com o aviador Sacadura Cabral, "a primeira travessia aérea do Atlântico Sul ao ligar Lisboa ao Rio de Janeiro em 1922", referiu a ANA, operadora aeroportuária portuguesa, em comunicado.

O aeroporto de Faro, onde operam atualmente 27 companhias aéreas, serve a região turística do Algarve. Em 2019, antes da pandemia da covid-19, tinha acolhido mais de nove milhões de passageiros.



Travessia transatlântica levou dois meses e meio

Os dois aviadores aterraram no Brasil após uma travessia de dois meses e meio marcada por problemas mecânicos que obrigaram a fazer várias escalas e a mudar de aeronave.

A "epopeia" destes dois homens "presta homenagem, da melhor maneira possível, à independência do nosso país irmão", observou Costa, recordando que os laços entre os dois países se encontram "no próprio coração de D. Pedro, o primeiro imperador do Brasil, que regressou a Portugal após a independência" do país sul-americano.

Como parte das celebrações do bicentenário, Portugal cedeu ao Brasil o coração embalsamado de D. Pedro, que foi também rei de Portugal. O coração do monarca será devolvido à igreja da Lapa, no Porto, após as celebrações.

D. Pedro voltou a Portugal em 1831

Após a invasão de Portugal pelas tropas napoleónicas em 1807, a família real portuguesa fugiu para o Brasil. Quando João VI regressou a Lisboa em 1821, confiou a regência do reino ao seu filho Pedro.

Este último proclamou a independência do Brasil a 7 de setembro de 1822, antes de ser coroado imperador. Depois de ter abdicado em 1831, regressou a Portugal.

