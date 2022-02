“Acho que este processo vai fazer história no país. É o primeiro e espero que seja o último com este tipo de acusação. Estamos todos a inovar e a analisar isto. Será terrorismo mesmo? Não sei”, disse o advogado do jovem de 18 anos.

Atentado

Caso vai "fazer história". Advogado de suspeito de terrorismo vai recorrer da prisão preventiva

O advogado do jovem detido por planear uma ação terrorista na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa anunciou hoje que vai recorrer da prisão preventiva aplicada pela juíza após o interrogatório no Tribunal Central de Instrução Criminal.

Em declarações aos jornalistas à saída do Campus da Justiça (Lisboa), Jorge Pracana confirmou a atribuição da medida de coação mais gravosa, face à indiciação pelos crimes de terrorismo e detenção de arma proibida do estudante universitário de 18 anos, mas sublinhou que terá de analisar os indícios “com calma” e os fundamentos da prisão preventiva, nomeadamente a possibilidade de “perturbação da tranquilidade pública”.

Com uma botija de gás e armas brancas. "Ataque terrorista" planeado para esta sexta-feira em Lisboa Estudante de 18 anos tinha um diário onde explicava o plano ao pormenor. Jovem partilhava casa com outros estudantes nos Olivais, em Lisboa, mas é natural da Batalha.

“É uma medida de coação ajustada, que pode ser revista e provavelmente terá de ser, porque eu vou requerer nesse sentido”, começou por dizer, continuando: “Acho que este processo vai fazer história no país. É o primeiro e espero que seja o último com este tipo de acusação. Estamos todos a inovar e a analisar isto. Será terrorismo mesmo? Não sei”.

Advogado não fala sobre estado de saúde do jovem

“A tranquilidade pública é um conceito muito abstrato. Os senhores [jornalistas] fazem o vosso papel, que é um papel naturalmente importante, mas também contribuem para a intranquilidade pública ao dar as notícias. Não é uma crítica, é uma constatação. Portanto, é natural que procurador e juiz tivessem esse cuidado e, aliás, é uma das figuras penais que são exigidas para efeitos de atribuição dessa medida de coação”, considerou.

Jorge Pracana escusou-se a comentar os factos do processo e informações sobre o estado de saúde do jovem, assegurando ter sido contratado pela família.

Simultaneamente, adiantou que o facto de o arguido ter ficado em silêncio no interrogatório foi uma “decisão plausível” perante os factos em discussão.

FBI avisou Portugal sobre "ação terrorista". Jovem de 18 anos tinha plano inspirado nos massacres nos EUA Estaria a planear um atentado contra os colegas da Faculdade de Ciências de Lisboa e a ser seguido pela Polícia Judiciária há cerca de uma semana.

Já sobre os próximos passos, o advogado assumiu somente estar a aguardar “o envio de alguns documentos que poderão ser úteis à reversão da decisão” de aplicação da prisão preventiva.

O arguido foi detido na quinta-feira pela PJ, que disse ter impedido assim uma “ação terrorista” e ter apreendido várias armas proibidas.

