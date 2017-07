Em 2015, a comunicação social noticiou que jovens negros tinham tentado invadir uma esquadra. Dois anos depois a investigação do Ministério Público absolve os jovens e acusa os polícias de tortura, racismo e falsificação dos factos.

É uma das advogadas mais ativas na defesa dos cidadãos alegadamente agredidos numa esquadra da Amadora. Lúcia Gomes considera que o Ministério Público português fez uma acusação histórica ao ter responsabilizado uma esquadra inteira, 18 polícias, pela agressão, tortura, insultos racistas e falsificação de provas, durante uma detenção abusiva de um jovem e de um conjunto de dirigentes associativos da Cova da Moura.

Por que é que estamos perante uma acusação histórica do Ministério Público?

Porque nunca houve, do ponto de vista dos processos judiciais, uma acusação tão clara. Para já, implicando toda a gente que esteve, por ação e omissão, e depois afirmando que todos os atos ilícitos tiveram uma razão de ódio racial. Não é comum o Ministério Público afirmar com tanta veemência e fazer uma desconstrução tão bem feita da versão dos polícias, acusando-os de falsificação de documentos, como também conseguir provar que as torturas e os maus tratos das vítimas tiveram sobretudo uma vontade de os humilhar e torturar em função da sua raça. E é histórica porque não deixou ninguém de fora, responsabilizou todos aqueles que estavam presentes na esquadra, mesmo aqueles que não cometeram diretamente nenhum crime de tortura ou agressões, mas que simplesmente deixaram que aquilo acontecesse.

É um caso isolado?

Não é um caso isolado. Aquela esquadra é conhecida por práticas de violência contra as pessoas que habitam no bairro. Não direi que são práticas que implicam toda a polícia, mas aquela esquadra tem vários processos na Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI) e há vários processos judiciais em curso contra agentes daquela esquadra, por ações daqueles elementos. Por isso alguma coisa se passa.

Por que razão a acusação do Ministério Público e o inquérito do IGAI foram tão diferentes nas suas conclusões?

Foram dois anos de investigação levada a cabo pela unidade de combate ao terrorismo da Polícia Judiciária, que fez uma investigação criteriosa em que ouviu todas as pessoas envolvidas e todas as testemunhas. O IGAI, tendo notícia do que aconteceu, limitou-se, em primeiro lugar, a ouvir os agentes, porque as vítimas não foram ouvidas na totalidade, falou apenas com três delas. O IGAI quando faz a reconstrução dos factos não notifica as vítimas, apenas os polícias, e faz a reconstrução dos factos em locais diferentes daqueles em que aconteceram, com cobertura televisiva, e sem a presença das vítimas, que tinham o direito a estar presentes para dizer se o que tinha acontecido foi assim ou não. O IGAI também nos negou várias vezes o acesso ao processo. Eu creio que houve aqui uma proteção dos seus, porque não deixa de ser um organismo que tem tutela do Estado a investigar em causa própria. Enquanto o Ministério Público fez uma investigação mais profunda e naturalmente chegou às conclusões a que chegou.

Li numa entrevista sua que há cinco mil casos de queixas contra a atuação da polícia. É um aspeto relativamente generalizado? Por que é que só neste caso há aparentemente uma acusação determinada por parte do Ministério Público?

É uma boa pergunta que deve ser feita ao Ministério Público. O que eu posso dizer é que em todos os casos em que defendi pessoas que se queixavam de abuso de poder, de excesso de violência e de atuações que não são proporcionais, normalmente o Ministério Público toma o partido da polícia, até porque continua a haver a conceção que em tribunal a palavra dos agentes da autoridade vale mais do que a dos cidadãos. O que não pode ser verdade na justiça. Por que se permitimos que, num processo, uma pessoa tenham um peso maior do que a outra só porque exerce funções de autoridade, esse processo está viciado à partida.

Se as pessoas que foram agredidas na esquadra fossem simples cidadãos e não dirigentes de uma associação este caso teria existido e as pessoas teriam acesso, como agora, à justiça?

O que aconteceu é que como são pessoas que eram dirigentes do Moinho, tinham alguma ligação e conhecem mais gente, houve mais solidariedade, o que permitiu que tivessem acesso a advogados e continuassem o processo. A generalidade das pessoas, desde que sejam pobres, não tem acesso à justiça. Acontece na Cova da Moura e fora dela. Muitas vezes não tem que ver com o protagonismo que as pessoas têm, mas com o acesso à justiça. E hoje isso não está garantido para a população, porque o apoio judiciário não garante apoio a ninguém e é caro defender os seus direitos em tribunal. A maioria das pessoas acaba para desistir.

Como é que surge neste caso?

Há uma espécie de rede informal de advogados ativistas que são contactados em casos idênticos, é assim que apareço no caso.

Logo no próprio dia?

Soube no próprio dia. Mas não pude estar presente imediatamente, porque estava a enterrar um amigo. Durante três dias, só tiveram contacto com um advogado no primeiro dia à tarde. Já depois das agressões permitiram que o advogado estivesse duas horas. Esse advogado foi intimidado na esquadra e obrigado a sair, não lhe permitindo que estivesse lá mais tempo, com o pretexto que tinham de os levar para o centro de detenção. Durante dois dias ninguém conseguiu contactar com eles. Apenas foi possível quando foram presentes ao juiz dois dias depois, em Sintra.

As agressões decorreram durante esses dois dias?



...

Nuno Ramos de Almeida, em Lisboa

(Leia a entrevista na íntegra na edição do jornal Contacto desta quarta-feira)



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.