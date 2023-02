Os três jovens de 16 anos fazem parte de um grupo maior que será responsável por outras agressões contra comunidades imigrantes.

Portugal 2 3 min.

Justiça

Adolescentes espancaram imigrante nepalês em Olhão. Ficam em prisão preventiva

Redação Os três jovens de 16 anos fazem parte de um grupo maior que será responsável por outras agressões contra comunidades imigrantes.

A agressão a um imigrante nepalês por adolescentes em Olhão, Algarve, teve tamanha repercussão que até o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, se deslocou à cidade para conhecer a vítima e repudiar a agressão cometida no final de janeiro. A imagem do abraço que Marcelo deu ao imigrante agredido tornou-se viral.

Os três jovens de 16 anos que foram detidos, na sequência da investigação da PSP, souberam esta quarta-feira que vão ficar em prisão preventiva. Foram indiciados por cinco crimes de roubo, quatro crimes de ofensa à integridade física qualificada e um crime de dano com violência.

Três detidos são “os mais ativos e violentos” do grupo

Ao todo, foram identificados 11 jovens, entre os 14 e os 16 anos, por participarem ou presenciarem os atos, sendo que estes três são “os mais ativos e violentos” do grupo, segundo o comandante distrital da PSP de Faro, Dário Prates, referindo ainda que as agressões e os roubos eram cometidos “com aproveitamento da força do coletivo, alicerçados numa extrema violência gratuita e espontânea, especialmente por parte dos três jovens com maior ascendência no grupo".

A descrição dos acontecimentos de dia 25 de janeiro mostram isso mesmo. Nirmal, de origem nepalesa, estava andar de bicicleta quando foi parado pelo grupo em questão, que começou a agredi-lo com pontapés e um pau.

O homem caiu no chão, foi arrastado e suplicou por socorro. O grupo queria roubar-lhe o que tinha na mochila. O imigrante disse que não tinha mais dinheiro e implorou para que lhe devolvessem os documentos. Levaram-lhe os últimos 350 euros que tinha trazido do Nepal. Pediu em inglês várias vezes para que parassem, mas não foi ouvido. Um dos elementos do grupo filmou a agressão coletiva, que chegou ao ponto de tentarem queimar o cabelo do imigrante.

"Xenofobia e intolerância inaceitáveis"

As imagens que circularam nas redes sociais chocaram a sociedade. O Presidente da República exprimiu "repúdio indignado por um ato que traduz xenofobia e intolerância inaceitáveis".

Marcelo Rebelo de Sousa considerou que este ato, "praticado por outros jovens, portugueses" constitui "um alerta para os pais e educadores quanto ao risco de um clima que é tudo menos democrático".

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

2 Twitter

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Twitter O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, conversa com dois imigrantes nepaleses Foto: LUSA

Ao deslocar-se a Olhão, o PR conheceu Nirmal e outros imigrantes da comunidade nepalesa e reiterou que é necessária uma resposta rápida para não se "considerar normal o que não pode ser considerado normal".

Não é caso único

A PSP visualizou mais de 20.000 vídeos e centenas de horas de imagens recolhidas pelas câmaras do circuito de videovigilância instaladas na cidade de Olhão, imagens que se revelaram “essenciais para a investigação”, tendo também sido ouvidas várias testemunhas, disse ainda o comandante distrital.

Os alvos eram, sobretudo, imigrantes das comunidades indiana e nepalesa, tendo sido também registado um episódio de violência contra uma pessoa em situação de sem abrigo, que ainda não foi identificado, e um roubo a um jovem de 16 anos, embora a PSP acredite que o grupo está relacionado com várias outras ocorrências.

"Sabe-se agora que os jovens comunicavam entre si através de um grupo fechado na rede social Instagram, a que atribuíram o nome de 8700 [código postal de Olhão]", referiu.

*Com agência Lusa



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.