Na gaveta há cinco anos, a acusação dos 41 arguidos da queda do Banco Espírito Santos (BES) foi novamente adiada.

Portugal 2 min.

Acusação do BES adiada para primeiro semestre de 2020

Na gaveta há cinco anos, a acusação dos 41 arguidos da queda do Banco Espírito Santos (BES) foi novamente adiada.

A equipa que investiga a queda do antigo Banco Espírito Santo, liderado por Ricardo Salgado, não vai proferir o despacho de acusação ou arquivamento no tempo previsto. O inquérito só deve ficar concluído na primeira metade do próximo ano.

Não é a primeira vez que o prazo derrapa. Em causa a falta de cooperação das autoridades suíças que, desde julho, estão a adiar o envio das cartas rogatórias solicitadas pelos procuradores portugueses.

Em entrevista ao Público, de resto o jornal que avançou a notícia, o primeiro-ministro António Costa não percebe como é que, cinco anos depois da derrocada do BES, ninguém chegou ao banco dos réus.

"Como é que é possível ainda ninguém ter sido julgado no caso BES e o senhor [Bernard] Madoff ter sido condenado em pouco tempo? Foi condenado em pouco tempo, porque fez um acordo de sentença. E isso é muito importante para a credibilidade do sistema, sobretudo em áreas em que o processo de investigação é necessariamente moroso porque é muito complexo", questionou o líder do executivo.

Governo PSD/CDS recusou todas as alternativas à resolução

Entretanto há novos pormenores no caso que fez ruir um dos maiores bancos portugueses. Na edição desta quinta-feira, o Público, conta que a ministra das Finanças do governo liderado por Passos Coelho recusou a opção de recapitalizar a instituição financeira junto da linha da troika.

Antes do desastre, Vítor Bento, que substituiu Ricardo Salgado na presidência do banco, foi falar com Maria Luís Albuquerque que terá transmitido "receptividade nula" para intervir. Caso tivesse viabilizado a proposta Portugal era obrigado a pagar juros e diluir capital com a entrada do Estado, uma solução que tinha sido mencionada inclusivamente por Carlos Costa, governador do Banco de Portugal.

O caso tem 41 arguidos. E tem por objeto a investigação das condições que determinaram a resolução do BES, em agosto de 2014, a insolvência da Espírito Santo Internacional, da Rioforte, da ES Control, da ESFIL e da Espírito Santo Financial Group, no Luxemburgo, bem como da liquidação do Banque Privée Espírito Santo, na Suíça, a liquidação do ES Bank of Panama, no Panamá, e o ES Bankers Dubai, nos Emiratos Árabes Unidos.