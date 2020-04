O doente tinha "cerca de 90 anos" e foi infetado por um profissional de saúde, enquanto estava hospitalizado.

Açores registam primeira morte associado ao coronavírus

O arquipélago dos Açores registou, esta quarta-feira, a primeira morta associada à infeção pelo novo coronavírus.

Em conferência de imprensa em Angra do Heroísmo, o responsável da Autoridade de Saúde Regional, Tiago Lopes, adiantou que o doente tinha "cerca de 90 anos" e outras doenças associadas.

Admitido "em meados de março" no Hospital do Divino Espirito Santo sem sinais de infeção, "terá sido infetado, entretanto, por via do contacto com profissionais de saúde" ligados à cadeia de transmissão identificada no concelho da Povoação.

"Durante o internamento teve um agravamento do seu estado na sequência do motivo de admissão, não propriamente com a infeção do novo coronavírus", explicou.

Portugal conta mais de 13 mil casos de covid-19

Portugal regista já 380 mortos associados à covid-19, mais 35 do que na terça-feira, e 13.141 infetados (mais 699), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até à 00h de terça-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortos (208), seguida da região Centro (96), da região de Lisboa e Vale do Tejo (68) e do Algarve, com oito mortos.

Relativamente a terça-feira, em que se registavam 345 mortos, hoje observou-se um aumento de 10,1% (mais 35).

De acordo com os dados da DGS, há 13.141 casos confirmados, mais 699, o que representa um aumento de 5,6% face a terça-feira.

