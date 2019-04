Quatro abalos aconteceram no espaço de seis horas.

Portugal 3 min.

Açores. Cinco sismos sentidos em S. Miguel em menos de 24 horas

Quatro abalos aconteceram no espaço de seis horas.

(Notícia atualizada às 14:29.)

Cinco sismos foram sentidos entre esta terça e quarta-feira nos Açores em pouco mais de 12 horas, segundo dados avançados hoje pelo Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA). Sendo que quatro deles foram sentidos tem pouco mais de seis horas, segundo dados avançados hoje pelo Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Os sismos ocorreram entre as 16:25 e as 22:38 locais de terça-feira (mais duas horas no Luxemburgo). O mais recente ocorreu às 05:30 da madrugada (hora local) com magnitude 2,2 na escala de Richter e epicentro a cerca de quatro quilómetros a sul de S. Brás, na ilha de São Miguel.

O primeiro teve magnitude de 2,7 na escala de Richter e epicentro a cerca de quatro quilómetros a norte da Ribeira das Tainhas. "O sismo foi sentido com intensidade máxima IV (Escala de Mercalli Modificada) em todas as freguesias do concelho de Vila Franca do Campo, e nas Furnas e Ribeira Quente (concelho da Povoação). O evento foi ainda sentido com intensidade III em Maia e Porto Formoso (concelho da Ribeira Grande)", informou o CIVISA.

O segundo sismo, às 17:08, teve o seu epicentro no mesmo local, mas foi de magnitude 2,2 na escala de Richter. O CIVISA adiantou que este sismo foi sentido com intensidade máxima II/III (Escala de Mercalli Modificada) em São Pedro, no concelho de Vila Franca do Campo.

Outro aconteceu ainda às 19:33 locais, de magnitude 2,8 na escala de Richter, também com epicentro em São Miguel, a seis quilómetros de Ribeira das Tainhas. A mesma entidade acrescentou que o sismo foi ainda sentido em Água d'Alto (concelho de Vila Franca do Campo) e nas Furnas (concelho da Povoação). Os outros dois sismos foram também sentidos na ilha de São Miguel, um às 16:25 e outro às 17:08 locais.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).

Atividade sísmica deve manter-se acima do normal



O vulcão do Fogo é uma das zonas consideradas mais ativas a nível de sismicidade do arquipélago dos Açores. "Os sismos estão associados a esta zona do maciço vulcânico central da ilha de São Miguel, o vulcão do Fogo, mas a assinatura que têm é de origem tectónica”", referiu Rui Marques, presidente do CIVISA. "Nos últimos anos, o vulcão tem tido um maior número de crises sísmicas e de incremento de atividade do que as restantes zonas", lembrou ainda Rui Marques, admitindo também que, "face ao padrão de sismicidade que se está a registar, a probabilidade de haver um novo sismo sentido pela população é elevada".



A entidade informou ainda que as câmaras e os serviços municipais de Proteção Civil, bem como bombeiros estão notificados para o acompanhamento desta atividade sísmica e apela à população para que se mantenha informada e siga os conselhos de segurança do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) recomendados para estes casos.



Lusa

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.