Incêndios

Acidente que matou piloto na Guarda em investigação

O acidente que provocou, na sexta-feira, a morte do piloto de um avião de combate a incêndios está a ser alvo de uma investigação, disse este sábado o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes.

Foz Coa. Piloto morre em queda de avião durante combate a incêndio O piloto de um avião anfíbio de combate a incêndios morreu após a queda da aeronave que pilotava se ter despenhado, numa vinha da Quinta do Crasto, em Castelo Melhor, concelho de Foz Coa , disse o presidente da câmara.

Num balanço da situação dos incêndios no país, feito hoje de manhã na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, Oeiras, André Fernandes admitiu que a equipa do dispositivo de combate “tem um sentimento de perda” e adiantou que o acidente está a ser alvo de “uma investigação em curso” para perceber os contornos do que aconteceu.

“O óbito foi decretado no local pela equipa médica do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica. O corpo do piloto ficou carbonizado e o avião anfíbio completamente destruído”, disse à Lusa o presidente da Câmara de Foz Coa, João Paulo Sousa.

O alerta para o acidente foi dado às 19h55 e o “avião anfíbio médio FireBoss, do Centro de Meios Aéreos de Viseu, afeto ao Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais” estava a operar num incêndio em Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança.

