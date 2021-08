Portugal. Criança francesa de nove anos morre afogada na Nazaré

Uma menina de 9 anos, de nacionalidade francesa, morreu hoje afogada na praia da Nazaré, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria.

Lusa Uma menina de 9 anos, de nacionalidade francesa, morreu hoje afogada na praia da Nazaré, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria.

O afogamento ocorreu às 09:37, quando a criança foi arrastada por uma onda. Dois familiares que tentaram socorrer a menina sofreram também ferimentos ligeiros, informou o CDOS.

De acordo com o CDOS, quer a vítima mortal quer os feridos são de nacionalidade francesa. Dois outros familiares receberam assistência no local.

No local estiveram 16 operacionais dos bombeiros da Nazaré, do INEM e da Polícia Marítima, apoiados por nove veículos. Dois operacionais, apoiados por um veículo, procediam, cerca das 13:00, à remoção do cadáver.

