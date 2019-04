Acidente no Porto de Sines provoca derrame de combustível

Por razões que ainda estão por apurar, o abastecimento de um navio levou a um derrame de combustível durante a noite no Terminal XXI do Porto de Sines que levou à intervenção das autoridades. A administração do Porto de Sines fala em apenas 250 kg de combustível, mas outras fontes falam num derrame de cerca de três toneladas.

Por razões que ainda estão por apurar, o abastecimento de um navio levou a um derrame de combustível durante a noite no Terminal XXI do Porto de Sines que levou à intervenção das autoridades. A administração do Porto de Sines fala em apenas 250 kg de combustível, mas outras fontes falam num derrame de cerca de três toneladas.

Foram activados meios de contingência com a colocação de barreiras para conter e recolher o combustível estando a decorrer trabalhos de limpeza. De acordo com as informações dadas ao Contacto pela empresa, o derrame de hidrocarbonetos “encontra-se controlado e confinado entre a área compreendida entre os navios e o terminal, estimando-se que tenham sido derramados 250 kg de combustível”.

No local, decorre o processo de investigação das causas do acidente com a presença do Ministério Público e da autoridade marítima que afirmou que se pode dever “a um descuido” e que “uma válvula aberta” pode ter permitido a fuga. Ao Contacto informou que não há qualquer perigo de contaminação das praias ou consequências para a saúde pública. Sobre o assunto, a autarquia remete para o comunicado da Autoridade do Porto de Sines e confirma os 250 kg.

Mas de acordo com Ricardo Silva, do Sindicato dos Estivadores e da Actividade Logística (SEAL), pode ter sido muito mais. Segundo as informações que obteve junto dos trabalhadores, o navio esteve “cerca de 30 a 40 minutos a derramar combustível” e nesse período o desperdício seria “muito superior”. Também não compreende como é que deixam uma válvula aberta “tanto tempo”.

As imagens do derrame no navio MSC Sandra divulgadas nas redes sociais a que o Contacto teve acesso parecem confirmar a suspeita de que tenham sido desperdiçados cerca de três toneladas de acordo com alguns trabalhadores, bem mais do que 250 kg.

















“Este é o segundo acidente em três anos neste terminal com 20 ou 30 navios por semana. Se nada for feito, não imagino como será quando estiver concluído o terminal Vasco da Gama com capacidade para o dobro ou o triplo”, afirmou Ricardo Silva. “Todos estes perigos não se reflectem nos salários e como sineense ainda tenho de levar com a poluição”.

O Porto de Sines cresceu 5%, em 2018, na área contentorizada. O Terminal XXI deste porto superou os números de 2017 valendo já 58% da carga movimentada em todos os portos do país. Os investimentos para a construção do novo terminal rondam os 1.140 milhões de euros e pretendem duplicar a capacidade daquele porto em movimentar contentores.

