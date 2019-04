Os turistas têm uma média de idades entre 40 e 50 anos e as vítimas mortais são 11 homens e 18 mulheres.

Acidente na Madeira. Balanço sobe para 29 mortos

(Notícia atualizada a 18 de abril de 2019, às 09:11)

O acidente ocorrido ontem à noite com um autocarro que transportava turistas alemães provocou 29 mortos. O alerta do acidente foi dado pelas 18:30 (19h30 no Luxemburgo), na estrada do Caniço de Baixo, concelho de Santa Cruz, contíguo a leste do Funchal.

O Governo da Madeira decretou três dias de luto regional, a partir de quinta-feira e até sábado, na sequência do acidente. O Ministério Público (MP) determinou a abertura de um inquérito para averiguar as causas do acidente. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já expressou as condolências ao governo alemão e mobilizou meios a Força Aérea para auxiliar no transporte dos feridos.

O porta-voz do Governo alemão, Steffen Seibert, lamentou as "notícias terríveis" através da rede social Twitter e manifestou "uma dor profunda por todos aqueles que perderam a vida na queda do autocarro".



Lusa