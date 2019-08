O Presidente da República não quis deixar de prestar os seus sentimentos e mostrar o seu apoio neste momento difícil.

Acidente em França: Marcelo apresenta condolências aos familiares

Paula SANTOS FERREIRA

O presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, fez questão de telefonar à mãe de Rita Antunes, para lhe apresentar as suas condolências, pelo falecimento da filha e do genro, Carlos Antunes, no grave acidente de viação, na estrada francesa ao qual ambos não sobreviveram. Apenas o filho do casal, o bebé R. que seguia no mesmo veículo, sobreviveu ao embate, estando ainda internado no Hospital em França.

Consternado com o sucedido, pelo fim trágico deste casal português que voltava ao seu país de acolhimento, o Luxemburgo, depois de umas férias em Portugal, em Pousios, Pombal, Marcelo Rebelo de Sousa não quis deixar de confortar com umas palavras de apoio a mãe de Rita Antunes.

A informação sobre o telefone do presidente da República Portuguesa foi avançada ao Contacto pelo seu assessor.

Apelo aos emigrantes que regressam de automóvel

Entretanto, desde o dia 19, que o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), faz um apelo para uma condução cuidada e segura aos emigrantes que estão a regressar de automóvel ao seu país de acolhimento após as férias em Portugal.

“Estando a iniciar-se o momento do regresso das famílias emigrantes aos seus locais de residência e trabalho em países estrangeiros, após um período de férias com os entes queridos em Portugal, o MNE pede a todos que utilizam viaturas que o façam de forma calma e segura, em cumprimento das leis e regulamentações rodoviárias, chegando assim sãos e salvos aos seus locais de destino. Boa viagem para todos”. É esta a mensagem do MNE e da secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas que está no site da Embaixada de Portugal no Luxemburgo.