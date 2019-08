Vários amigos do casal residentes no Grão-Ducado quiseram juntar-se à família e outros amigos na última homenagem aos dois portugueses.

Acidente em França: Funeral do casal português realiza-se esta tarde em Pombal

Paula SANTOS FERREIRA Vários amigos do casal residentes no Grão-Ducado quiseram juntar-se à família e outros amigos na última homenagem aos dois portugueses.

O funeral do casal português residente em Lasauvage, que faleceu no acidente de viação no passado domingo, realiza-se hoje, pelas 15h30 (hora portuguesa).

A missa é na Igreja matriz em Pombal e os corpos seguem depois para o cemitério do Pombal.

Os habitantes de Pousios e mesmo de Pombal ainda não estão refeitos da tragédia que levou as vidas de Carlos Silva e de Rita Antunes, de 34 e 32 anos, na autoestrada de França, pelo que muitos deverão comparecer na última despedida aos dois jovens emigrantes no Luxemburgo, a par com os seus familiares e amigos.

Do Grão-Ducado também vieram amigos do casal, que lhe quiseram prestar a última homenagem, aos dois portugueses que eram muito estimados quer no país de acolhimento quer em Portugal, como realçam fontes contactadas pelo Contacto e como demonstram as mensagens deixadas nas redes sociais.

O irmão de Carlos Silva, também ele residente no Luxemburgo já deveria ter regressado a casa e ao trabalho, mas devido a toda a situação, continuou em Pousios junto da mãe e auxiliando nas questões a serem tratadas.

Os corpos foram trasladados de Tours, em França para Pombal, em Portugal, depois dos familiares com o apoio dos serviços consulares terem tratado de todos os trâmites necessários nestas situações.

Hoje, Pousios e Pombal que têm estado de luto vão despedir-se de Carlos Silva e Rita Antunes. O casal português faleceu num grave acidente de viação, na estrada A10, perto de Blois, na direção da província de Paris em Santenay, Loir-et-Cher, pelas 6h00 da manhã de domingo quando regressava ao Luxemburgo, vindo de Pousios, onde tinham estado a passar férias.