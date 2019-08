Quando o filho de Carlos Silva e Rita Antunes, que faleceram na colisão, tiver alta hospital, poderá viajar para Portugal onde irá começar uma nova vida, sob os cuidados da avó materna.

Acidente em França: Bebé ainda continua hospitalizado mas avó já tem a guarda provisória da criança

Paula SANTOS FERREIRA Quando o filho de Carlos Silva e Rita Antunes, que faleceram na colisão, tiver alta hospital, poderá viajar para Portugal onde irá começar uma nova vida, sob os cuidados da avó materna.

Nove dias depois do terrível acidente de viação que vitimou mortalmente os seus pais, o pequeno R., de 15 meses, continua ainda internado no Hospital de Clocheville, em Tours, não podendo ainda ser levado pelos familiares para Portugal.



“Posso informar que se prevê a saída do bebé do hospital a breve prazo”, declarou ao Contacto fonte do gabinete do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas que tem estado a acompanhar a situação do menino.

O bebé como o Contacto avançou, em primeira mão, irá ficar a cargo da avó materna.

Para tal, e depois do funeral dos pais, Carlos Silva e Rita Antunes, os familiares do pequenino R. voltaram a Tours para estar com o bebé e tratarem de todos os trâmites legais necessários para poder levar o menino para Portugal, onde irá passar a viver, sob os cuidados da avó.

De acordo com aquela fonte da Secretaria de Estado os serviços consulares portugueses estão a apoiar os familiares do bebé em todo este processo em França “tendo já existido atribuição provisória da guarda a uma das pessoas da família”.

Quando o bebé tiver alta hospital, poderá finalmente deixar o hospital e começar uma nova vida com a família da mãe que também vive perto da avó paterna e outros familiares. Já o irmão de Carlos Silva reside no Luxemburgo.

No passado domingo, dia 19, os pais do bebé R. partiram de Pousios, Pombal onde tinham estado a passar férias numa viagem de regresso a Lasauvage, no Luxemburgo, onde viviam.

Pelas 06h00 da manhã, quando faltava menos de metade do caminho para chegar a casa, na autoestrada A10, na região de Loir-et-Cher, em França, sofreram um violento acidente e tiveram morte imediata.

O filho de ambos, foi o único sobrevivente do acidente que envolveu seis veículos, tendo sido logo transportado para o Hospital onde ainda se encontra.