O bebé R. ainda está internado, em França. A avó materna, com quem o menino irá ficar, vai voltar a Tours, para tratar dos trâmites legais e levá-lo para Pombal.

Acidente em França: Avó ainda não pode levar o bebé para Portugal

O pequeno R. de 15 meses, filho do casal português que faleceu no acidente em França, e cujo funeral, é esta tarde, no Pombal, Portugal, continua internado no Hospital de Clocheville, em Tours, França.

A avó materna e outros familiares que se deslocaram a esta cidade para tratar da trasladação dos corpos dos pais, Carlos Silva e Rita Antunes, de 34 e 32 anos, para Portugal, e visitar o menino, no hospital, ainda não o puderam levar consigo de volta para a terra natal dos pais.

O funeral dos pais do bebé R. realiza-se hoje pelas 15h30, (hora de Portugal) no Pombal, mas o bebé, o único sobrevivente da viatura onde seguia com os seus pais, ficou ainda a muitos milhares de quilómetros, noutro país.

Contudo, depois do funeral, os familiares irão voltar a Tours para tratar dos trâmites legais para poderem trazer o menino para Portugal.

Bebé R. fica com a avó materna

Como o Contacto avançou, em primeira mão, o pequeno R. vai ficar agora entregue aos cuidados da avó materna, deixando de viver em Lasauvage, no Luxemburgo e passando a viver no Pombal, Portugal.

Foi nestas férias, na terra natal dos pais que o menino foi batizado há duas semanas. Antes do acidente acontecer e tirar a vida aos seus pais.

"É possível confirmar que a criança se encontra bem e que será transferida para cuidados que exigem menor preocupação e, nos próximos dias, tudo indica que poderá regressar à sua família", disse segunda-feira à noite à Lusa o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro.

Os procedimentos legais que a França exige para os familiares portugueses levarem o menino para Portugal estão a ser tratados com o apoio dos serviços consulares e da câmara Municipal do Pombal.

“Em articulação com o Cônsul-Geral Adjunto no Consulado Geral de Portugal em Paris foram encetados os trâmites para que a criança, filho do casal, regresse a Portugal”, esclareceu o gabinete do autarca do Pombal, Luís Alves Mateus, ao Diário de Leiria.

No Pombal, a mãe de Carlos Silva e os pais de Rita Antunes estão a ser acompanhados por psicólogos e assistentes sociais disponibilizados pela autarquia, de acordo com aquele gabinete. Também Pedro Pimpão, presidente da Junta de Freguesia de Pombal, amigo do irmão de Carlos Silva já apresentou os seus préstimos à família, em nome pessoal e da junta de freguesia.

O grave acidente de viação aconteceu domingo, dia 19, na auto-estrada A10, junto a Blois, na região de Loir-et-Cher, em França, quando Carlos Silva e Rita Antunes regressavam a Lasauvage, Luxemburgo depois das férias em Pousios, Pombal.