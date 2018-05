Três pessoas morreram hoje num acidente de uma avioneta que se despenhou no município de Flix, em Espanha, num voo proveniente do aeródromo português de Tires, concelho de Cascais, informaram bombeiros locais citados pela agência EFE. A aeronave tem matrícula alemã e os passageiros nomes estrangeiros.

Acidente de avioneta que saiu de Portugal provoca três mortos em Espanha

Três pessoas morreram hoje num acidente de uma avioneta que se despenhou no município de Flix, em Espanha, num voo proveniente do aeródromo português de Tires, concelho de Cascais, informaram bombeiros locais citados pela agência EFE. A aeronave tem matrícula alemã e os passageiros nomes estrangeiros.

De acordo com as mesmas fontes, o aparelho despenhou-se entre as localidades de Vinebre e Flix, a cerca de 70 quilómetros do destino, o aeroporto de Reus, na Catalunha.

São ainda desconhecidos os motivos para a queda, bem como as identidades e as nacionalidades dos três ocupantes a bordo.

Contactado pela agência Lusa, o aeródromo de Tires confirmou que a aeronave partiu daquela pista, mas os responsáveis pelas operações disseram que não podiam dar informações nem sobre a tipo de avião nem sobre a nacionalidade dos ocupantes. Nem no aeródromo de Tires, em Cascais, nem os bombeiros de Tarragona, em Espanha, confirmaram as nacionalidades das vítimas, que seguiam num monomotor Mooney M20, de quatro lugares.

O acidente provocou um pequeno incêndio, que foi controlado pelos bombeiros, segundo a EFE.

A Generalitat de Tarragona informou, em comunicado, que o alerta de acidente e incêndio foi recebido pelos bombeiros às 15:49 (14:49 em Lisboa), na estrada entre Vinebre e Flix.

Quando chegaram ao local, os bombeiros verificaram que se tratava da queda de um avião junto à estrada, descreve a EFE.

Depois de apagado o incêndio, os bombeiros verificaram que os três ocupantes, cuja identidade e nacionalidade não são ainda conhecidas, estavam mortos.

Para o local, foram enviados carros dos bombeiros, da polícia e uma equipa da segurança aérea para investigar as causas do acidente e foi acionado um plano de emergência aeronáutica.

