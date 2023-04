Acidente com aviões

A telenovela da TAP está longe do epílogo. Em suma, falta saber quem é o pai da criança.

Sérgio FERREIRA BORGES Há quem vá mais longe e fale mesmo na dissolução do Parlamento e na consequente antecipação das eleições legislativas.

A telenovela da TAP está longe do epílogo. Falta saber muita coisa, por exemplo, quem são os responsáveis por aqueles gastos insensatos de dinheiro público. Em suma, falta saber quem é o pai da criança.

Por todo o lado, já se exigem cabeças de mais ministros que, muito ou pouco, se envolveram neste escândalo. O ministro das Infra-Estruturas, João Galamba, há tão pouco tempo no cargo, é aquele com mais pedidos de demissão.

Sobretudo, porque convidou a demitida CEO da TAP, Christine Ourmières-Windener, para uma reunião "secreta", na qual também participou um deputado do PS.

Não tenho a certeza que o Governo caia. Mas tenho menos certeza que o Governo consiga cumprir a legislatura.

Tudo indica que este conclave tinha por objectivo preparar as respostas que a senhora devia dar, às perguntas dos deputados, na Comissão Parlamentar de Inquérito. Isto constitui uma subversão grosseira das regras da democracia parlamentar e do papel de escrutínio do poder legislativo, sobre o poder executivo.

Mas antes, a 17 de Janeiro, já tinha ocorrido outra semelhante por videoconferência. E esta primeira reunião foi promovida pela ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, que se desculpou, dizendo que se trata de um procedimento habitual.

A emenda não convenceu os partidos da oposição e alguns deles, sobretudo os da direita, juntam os nomes dos dois ministros para pedirem as respectivas demissões. Mas comentadores e analistas políticos fazem o mesmo, argumentando que nenhum deles têm condições políticas para se manter em funções.

Há quem vá mais longe e fale mesmo na dissolução do parlamento e na consequente antecipação das eleições legislativas. Santana Lopes considera mesmo "impossível" que Marcelo Rebelo de Sousa não esteja a ponderar essa possibilidade.

É evidente que o Presidente da República tem de pensar no assunto, quando diariamente são reveladas mais asneiras ministeriais vindas de todos os lados e de crescente gravidade. E não são só os ministros envolvidos no escândalo da TAP. Há outros, de diferentes áreas da governação, que também têm botas apertadíssimas para descalçar.

A estes, juntam-se os incompetentes que vão escapando por entre os pingos da chuva, só porque os seus ministérios e as suas actividades não são tão mediatizadas.

Não tenho a certeza que o Governo caia. Mas tenho menos certeza que o Governo consiga cumprir a legislatura. Certo é que António Costa, se quer sobreviver como Primeiro-Ministro, terá de remodelar profundamente o executivo. E o melhor momento para o fazer será o início do Verão, se não ocorrer nenhuma tempestade antes disso.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

