O autocarro turístico saiu da estrada ao final da tarde, na zona do Caniço, e acabou por capotar.

Acidente com autocarro turístico na Madeira provoca 28 mortos (atualizada)

O autocarro turístico saiu da estrada ao final da tarde, na zona do Caniço, e acabou por capotar.

O acidente com um autocarro turístico ocorrido hoje no Caniço, no concelho de Santa Cruz (Madeira), provocou, pelo menos, 28 mortos, disse à Lusa o presidente do município.

A Lusa constatou no local o grande movimento de ambulâncias de várias corporações que transportam os feridos para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, e das forças de segurança.

Cerca das 18h30 (19h30 no Luxemburgo), o autocarro despistou-se e caiu de uma ribanceira, tendo sido ‘travado’ na queda por uma casa existente no terreno.

O autocarro descia uma estrada inclinada e despistou-se na zona entre a unidade hoteleira Quinta Esplêndida e a entrada para a via rápida.

A viatura é da empresa SAM – Sociedade de Automóveis da Madeira, fretado pela Travel One.

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, confirmou à Lusa que o acidente provocou 28 mortos.

Segundo o autarca, as vítimas mortais são 11 homens e 17 mulheres.

No autocarro seguiam 51 pessoas, tendo 22 delas sido transportadas para o hospital com ferimentos de várias gravidades.

O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira remeteu mais detalhes do acidente para uma conferência de imprensa que dará ainda hoje.

Lusa