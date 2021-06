A vítima é um homem de 43 anos.

Acidente

Carro da comitiva do ministro Eduardo Cabrita atropela mortalmente uma pessoa

O acidente aconteceu esta sexta-feira, quando o ministro Eduardo Cabrita regressava de um compromisso oficial em Portalegre, avançou o Ministério da Administração Interna (MAI).

"No regresso de uma deslocação oficial a Portalegre, a viatura que transportava o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, sofreu um acidente de viação, do qual resultou a morte, por atropelamento, de um cidadão na autoestrada A6", disse o MAI em comunicado. O acidente foi participado pela Guarda Nacional Republicana e "será naturalmente investigado, de acordo com os procedimentos em vigor".

De acordo com a imprensa portuguesa, a vítima mortal é homem de 43 anos, que estava a trabalhar nas de manutenção na estrada. O acidente aconteceu perto das 13h, ao quilómetro 77 da A6 (Azambuja), no sentido Estremoz-Lisboa.





