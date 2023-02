(...) resolver o assunto é também uma questão de sobrevivência da Igreja.

Abusos na Igreja Católica. Pecado mortal, sem pena de morte!

Sérgio FERREIRA BORGES É intolerável que uma criança seja confiada a um seminário, (…) onde devia gozar da máxima protecção e acabe por ser (…) agredida, pelos seus próprios cuidadores

A pedofilia na Igreja Católica é uma tragédia amplamente conhecida. Por isso, já nada surpreende, excepto as proporções do flagelo que ultrapassam sempre as expectativas mais pessimistas.

A comissão independente criada pela Conferência Episcopal terminou agora o seu trabalho de auscultação de testemunhos, com resultados avassaladores. Em Portugal, haverá perto de cinco mil vítimas, desde os anos de 1950, até ao presente.

A divulgação dos resultados provocou uma onda de choque e de indignação em todo o país, enquanto a Conferência Episcopal, pela voz do seu presidente, se limitou a pedir perdão às vítimas, como tem acontecido nos quatro quantos do mundo. Promete falar nos próximos dias.

O Presidente da República, que numa primeira fase tinha tentado minimizar as culpas da instituição, o que lhe valeu muitas críticas, desta vez foi mais ousado e pediu a responsabilização da Igreja, sem excluir a possibilidade do pagamento de indemnizações às vítimas.

Se não se pode desagravar as vítimas, ao menos que se sancione os prevaricadores e os seus cúmplices.

É evidente que a indemnização não vai resolver o sofrimento de pessoas que, durante uma vida inteira, esconderam a sua amargura com o sufoco do silêncio. Mas representa um castigo para a Igreja e para a sua hierarquia que abafou estes crimes que ocorriam dentro das suas portas, cometidos por gente com responsabilidades. Se não se pode desagravar as vítimas, ao menos que se sancione os prevaricadores e os seus cúmplices.

Sem constituir uma novidade, há outro dado interessante deste relatório. Refiro-me aos locais onde, predominantemente, ocorriam os episódios de abuso: seminários, colégios tutelados pela igreja, sacristias, confessionários, residências paroquiais e outras instalações da Igreja.

Isto é um factor de extrema relevância, que a Igreja terá de enfrentar, se estiver genuinamente interessada em acabar com esta desgraça, como se supõe que está. É intolerável que uma criança seja confiada a um seminário, ou um colégio, onde devia gozar da máxima protecção e acabe por ser, moral e fisicamente, agredida, pelos seus próprios cuidadores. É infame. A pena não pode ser de morte, mas o pecado é mortal.

Será altura de a Igreja Católica se reformar, acabar com seminários, colégios e conventos onde vivem apenas pessoas de um mesmo género que não conseguem controlar as suas próprias pulsões sexuais. E hoje, a procura é escassa, não se justificando tanta instituição em funcionamento.

Como resulta da leitura do romance, "Manhã Submersa", de Virgílio Ferreira, estas agressões constituem um acidente disruptivo que rompe a ligação da maioria das vítimas e de outros crentes à Igreja e à fé. Portanto, resolver o assunto é também uma questão de sobrevivência da Igreja.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

