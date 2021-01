As previsões das televisões portuguesas oscilam entre os 54% e os 60%. Veja aqui as projeções por televisão. Às 20h00 será dada a informação oficial.

Abstenção poderá bater recorde em presidenciais, indicam projeções

Redação As previsões das televisões portuguesas oscilam entre os 54% e os 60%. Veja aqui as projeções por televisão. Às 20h00 será dada a informação oficial.

Às 19h00 as televisões avançaram com as suas projeções da abstenção nestas eleições presidenciais de 2021 decorrida em pandemia.

As projeções avançadas pelas televisões apontam para a possibilidade de esta ser a maior abstenção de sempre em eleições presidenciais.

No conjunto a abstenção será 54% a 60%.

A saber:

RTP – Projeção da abstenção: 50% a 55%

TVI – Projeção da abstenção: 54,5% a 58,5%

SIC – Projeção da abstenção: 56% a 60%

CMTV- Projeção da abstenção: 54% a 58%

Até agora a abstenção recorde era a das presidenciais de 2011 com 53,48%, o mais elevado desde o 25 abril.

Presidenciais. Assembleias de voto fecharam em Portugal Continental e na Madeira Se um dos candidatos obtiver mais de 50 por cento dos votos expressos, será eleito já hoje chefe de Estado, mas caso contrário haverá uma segunda volta, a 14 de fevereiro, com os dois concorrentes mais votados.

Resta esperar pelos resultados oficiais da abstenção às 20h00 para saber se a previsão para a mais alta taxa de abstenção é correta.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.