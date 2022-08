Portugal poderia e deveria ser para a Europa aquilo que a 'West Coast' é para os Estados Unidos.

A 'West Coast' da Europa

João Rodrigues Cabrilho era um oportunista. Nascido em Portugal, cedo procurou fortuna por terras da coroa espanhola, metendo-se num barco até Cuba. Quando ouviu falar da expedição de Cortez para subjugar o México, juntou-se; ao ouvir falar da descoberta de ouro na Guatemala, para aí abalou - e enriqueceu. Nas Honduras, comportou-se como senhor feudal; ao México voltou para exterminar os mixtecas, a sul.

Tais feitos agraciaram-no junto de quem detinha o poder, e quando o governador Pedro de Alvarado morreu esmagado pelo seu próprio cavalo, o português manobrou influências para ficar com alguns dos seus navios. Foi assim ao comando do galeão San Salvador que Cabrilho partiu à descoberta do norte, pela costa do Pacífico, em junho de 1542; seis meses depois, escorregou numa rocha traiçoeira, bateu com os queixos, a ferida infectou e o aventureiro morreu. Pelo meio, assegurou o seu lugar na História ao "descobrir" a Califórnia.

Cruzar hoje as estradas da Califórnia Central significa ver olivais, laranjais ou vinhedos inseridos em paisagens (e com uma luz) que se confundem facilmente com as Beiras, Trás-os-Montes ou o Alentejo.

"Descobrir" é aqui, obviamente, um verbo extremamente ideológico, porque os ameríndios que habitavam o território há mais de 10000 anos já a tinham descoberto. Cabrilho foi sim (possivelmente) o primeiro homem branco a vislumbrar o que é hoje a Costa Oeste dos EUA.

Nenhuma das designações que deu aos lugares que ia vendo ficou para a posteridade, mas o seu próprio nome sim: em San Diego existe mesmo um monumento à sua memória e, desde 2015, uma réplica fiel do navio-almirante.

As ligações históricas entre a Portugal e a Califórnia estão longe de resumir-se a um navegador. Pescadores e baleeiros, sobretudo açoreanos, estabeleceram deixaram a sua marca em torno da baía de Monterey; muitos outros, fugindo à miséria do Estado Novo, chegaram para trabalhar na agricultura. Cruzar hoje as estradas da Califórnia Central significa ver olivais, laranjais ou vinhedos inseridos em paisagens (e com uma luz) que se confundem facilmente com as Beiras, Trás-os-Montes ou o Alentejo. Até os chaparros são abundantes.

A pergunta dolorosa é: porquê só isso? Portugal poderia e deveria ser para a Europa aquilo que a 'West Coast' é para os Estados Unidos. Não apenas uma economia poderosíssima - segundo alguns rankings, se a Califórnia fosse um país independente seria a sexta maior economia do planeta, e sede de várias das suas maiores empresas; não apenas um centro de inovação constante, berço da era do automóvel e do computador pessoal e do smartphone, melhor sítio onde encontrar um investidor de risco para tornar realidade a nossa ideia; não apenas um pólo de homogeneização cultural tão forte que impõe modas, atitudes, opiniões e imaginários ao resto do mundo; mas sobretudo esse conceito de "última fronteira", o horizonte longínquo, um Eldorado, um lugar quase mítico que justifica todo e qualquer sacrifício e provação para o atingir. O local proverbial que reúne todas as condições necessárias para uma boa vida - belo, bom tempo, boa comida, bons empregos, e sempre algo interessante para se fazer.

Sonho com poder descrever o meu país de origem da mesma forma, mas Portugal está muito longe disto. Temos o sol, o surf, as praias (muito melhores), a comida, a beleza natural causada pela relação entre a terra agreste e o oceano - ou seja, a parte da qualidade de vida está garantida, e todos sabemos que o país é magnífico para passar férias. Mas o lado do trabalho? Onde estão as universidades de excelência, a aposta na economia do conhecimento, os empregos e os salários? Mais difícil ainda: falta-nos a mentalidade de assumir RISCOS e a capacidade de CONFIAR - não confiamos nas nossas capacidades, assim como estamos permanentemente desconfiados em relação a todos os outros.

Enquanto não mudarmos a desconfiança arreigada no mais profundo do nosso ser, a West Coast europeia será sempre e só para passar férias.

