Cada embalagem custa cerca de 300 euros, já com comparticipação do Estado, e destina-se aos doentes adultos com esclerose múltipla.

À venda, em Portugal, primeiro medicamento à base de cannabis

Cada embalagem custa cerca de 300 euros, já com comparticipação do Estado, e destina-se aos doentes adultos com esclerose múltipla.

Já está à venda nas farmácias portuguesas o primeiro medicamento à base de cannabis. Cada embalagem custa cerca de 300 euros, já com comparticipação do Estado, e os doentes adultos com esclerose múltipla podem aceder ao medicamento. O Sativex destina-se ao alívio da espasticidade, que corresponde ao aumento involuntário da contração muscular, que vai de moderada a grave e está associada à esclerose múltipla. O preço final por embalagem rondará os 300 euros por doente — valor que contempla já uma comparticipação de 37%, segundo adiantou ao Público o Infarmed.

Incluído no grupo farmacoterapêutico dos analgésicos e antipiréticos, o Sativex contém os dois princípios ativos da cannabis (o THC e o CBD) e é administrado na forma de spray oral.

O medicamento já dispunha de autorização de introdução no mercado português desde 2012, mas nunca chegara a ser comercializado, e apenas podia ser pedido por via de uma autorização especial. Entre 2016 e 2017, o Centro Hospitalar de Lisboa Central tinha dispensado 21 unidades daquele medicamento, noticia o Público.

A espasticidade, caraterizada pela contração muscular involuntária nos membros e tronco é uma das causas de incapacidade dos doentes com esclerose múltipla e pode ser muito dolorosa e interferir nas mais simples atividades diárias dos doentes. O objetivo do Sativex é ajudar a assegurar uma vida normal aos doentes que não sentiram um alívio dos sintomas com as alternativas de tratamento existentes.

A farmacêutica Almirall, responsável pela comercialização deste medicamento, sustenta em comunicado que o Sativex foi aprovado em 20 países e, atualmente, está a ser comercializado e comparticipado em nove países da Europa, incluindo Alemanha, Espanha e Itália.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.