A vítima do homicídio de Elvas foi embuscada na viatura

Até agora, Portugal era dos poucos países da União Europeia com uma extrema-direita quase insignificante. Com as redes sociais, os sítios de produção de 'fake news' e as más condições de vida, parece que no dia 21 de dezembro o país pode acordar com uma manifestação muito participada, segundo propagandeia a PSP, promovida por elementos de extrema-direita xenófoba e racista.