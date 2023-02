Muitos países [do Leste] têm hoje melhores indicadores económicos (a começar pelo PIB per capita) que um Portugal relativamente estagnado.

Opinião Portugal 3 min.

Guerra na Ucrânia

A Ucrânia faz de Portugal (mais) periférico

Hugo GUEDES A invasão da Ucrânia só veio acelerar uma transferência de poder económico, político e cultural para o Leste.

"A guerra veio confirmar a realidade: a Europa já não pode ser governada a partir de Paris ou Berlim". Nesse caso para onde se escoa o poder? "A Polónia anunciou ir duplicar a força do seu exército, e o seu novo armamento torna-a já um parceiro incontornável à mesa das discussões sobre segurança e paz. A sua nova importância para a NATO significa ganhar também influência dentro da União Europeia." Quem o afirma é um polaco (Wojciech Przybylski), e como tal poderia ser acusado de parcialidade, mas ele só fala de evidências.

A invasão da Ucrânia provou da forma mais brutal possível que, em relação à verdadeira natureza da Rússia, muita gente andava errada e iludida – entre eles, vários governos da Alemanha e quase toda a extrema-esquerda europeia. Enquanto esta última ainda continua a enterrar a cabeça na areia, a Alemanha, pelo menos, tenta improvisar algum novo caminho que não se sustente apenas na energia barata de Putin e nas exportações de maquinaria para a China.

A invasão da Ucrânia só veio acelerar uma transferência de poder económico, político e cultural para o Leste.

Esse caminho passará certamente por aqueles que, pelo seu lado, sempre estiveram certos e avisaram: a Rússia é perigosa. Quem não detesta aquele tipo de pessoas que, após um erro nosso, adora vir dizer-nos "eu bem te disse"? Mas é exactamente isso que nos repetem hoje desde o Leste da UE (Polónia, República Checa, Lituânia, Eslováquia...), e essa repentina superioridade moral está a traduzir-se numa vantagem concreta: a deslocação de poder e influência, do Sul para o Leste, do Mediterrâneo para o Báltico.

De um ponto de vista português (ou luxemburguês), seria bom que se tratasse "apenas" de um temporal realinhamento geoestratégico causado pela guerra, ou de um fenómeno circunscrito a poderio militar ou às questões de segurança e defesa. Só que não é nada assim – a invasão da Ucrânia só veio acelerar uma transferência de poder e relevância para o Leste que é sobretudo económica, política e cultural; está a nascer uma Europa mais conservadora, mais rígida e mais fria. E também mais coriácea, mais pragmática e... mais trabalhadora?

Pelo menos desde 2004, ano de adesão da maioria dos novos Estados-membros e da livre circulação dos seus trabalhadores, que o mercado de trabalho na "velha Europa" se vai tornando cada vez mais competitivo e mais difícil para, por exemplo, os portugueses. Ao mesmo tempo, basta reparar nos novos arranha-céus de Varsóvia ou Bratislava – inexistentes em 2010 – para perceber os tremendos benefícios que entrar na UE trouxe a estes países.

Até mesmo do espaço esta evolução é visível: uma foto de satélite nocturna tirada em 1989 levou a popularizar o termo "banana azul", descrevendo o traço de luz em curva que unia o sul da Inglaterra ao norte de Itália, passando por Alemanha, França e Benelux – as zonas mais desenvolvidas de então. Mas hoje, a mesma foto revela uma imagem muito diferente, com uma luz muito mais distribuída e expandida até Leste, onde muitos países têm hoje melhores indicadores económicos (a começar pelo PIB per capita) que um Portugal relativamente estagnado.

Não é possível pegar num país e arrancá-lo à sua situação irremediavelmente periférica, qual jangada de pedra que se possa enxertar no centro da Europa. Mas a decadência não é nenhuma sina, como não o é ficar dependente dos humores de turistas forâneos. O poder foge-nos para cada vez mais longe também porque muitas vezes nem nos apercebemos que as placas tectónicas do poder se movem bastante rápido; começar por ter essa consciência já era capaz de ajudar.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Hugo Guedes, na floresta da grande cidade A mudança para o Luxemburgo foi feita aos 21 anos - e logo de comboio, para apimentar a aventura. Ato contínuo começou a escrever na imprensa, sobretudo sobre desporto e viagens, paixões que cultiva com mais fervor que a gestão de empresas que seguiu na universidade do Porto. Agora vive em Bruxelas, onde tenta conciliar a floresta e a grande cidade. Escreve às terças-feiras.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.