Que muitas elites de esquerda que normalmente votam BE e CDU tenham deslocado o seu voto para o PS diz muito sobre o seu privilégio

Opinião Portugal 4 min.

Legislativas

A traição das elites de esquerda

Raquel RIBEIRO Que muitas elites de esquerda que normalmente votam BE e CDU tenham deslocado o seu voto para o PS diz muito sobre o seu privilégio

"Não há alternativa" (TINA) era o slogan da primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher. Neste mundo, dizia, não há alternativa ao capitalismo financeiro, à desregulação dos mercados, ao mercado livre governado pela mão invisível, vaticinando, assim, o desmantelamento das conquistas do Estado social do pós-guerra: trabalho, educação, saúde.

As elites de esquerda em Portugal decidiram que TINA era o caminho nas legislativas de domingo. A obsessão de muitos eleitores com a culpa de PCP e BE no chumbo do Orçamento, demitindo-se da apuração da responsabilidade de Costa no desejo de se libertar da "geringonça", e de Marcelo na intenção de um Bloco Central que gerisse, sem grandes radicalismos progressistas, os dinheiros da bazuca da UE, é quase análoga ao choradinho dos derrotados do PSD-CDS que “ganharam as eleições” em 2015, mas não conseguiram formar governo porque é um Parlamento que se elege e não um primeiro-ministro.

Muitos eleitores não o sabem e isso diz muito, infelizmente, sobre a cultura política, o ensino, a formação cívica em Portugal. Mas quando eleitores informados sobre o sistema eleitoral, das elites bem-pensantes da(s) esquerda(s), nas quais me incluo aqui, sem qualquer pudor – professores universitários, investigadores, jornalistas, artistas, escritores, entre outros –, sabendo-o, o ignoram olimpicamente votando num partido todo-poderoso, diz muito sobre o seu lugar de privilégio.

Há umas semanas, a deputada Joacine Katar Moreira apresentava no Twitter as suas intenções de voto por distrito, sempre à esquerda, do MAS ao PS, incluindo CDU, BE e PAN. E explicava: "PS tem deputadas fortíssimas, feministas, pelos direitos LGBTQI, pela justiça restaurativa e pró anti-racistas. Contra touradas, que se bateram pela morte medicamente assistida e tantas leis fundamentais. Não consigo diabolizar o PS, mesmo não votando PS."

É verdade, o PS tem excelentes deputadas. Mas alguém lhe perguntou o que é que o PS fez nas últimas legislaturas, à esquerda, sem a pressão da CDU e do Bloco? Contra as creches? Contra a redução das propinas? Contra a revogação da lei das rendas? Contra a descida do IVA da electricidade? O que é que essas medidas chumbadas pelo PS fariam pelos direitos, pela justiça, pela igualdade de género? E como é que o PS, à esquerda, portanto, continuou a não aceitar condições que tanto a CDU como o Bloco lhe pediram para a aprovação do OE. Eram básicas: subir o salário mínimo, descongelar salários da função pública e mexer nas leis laborais.

Apesar dos discursos do "papão do socialismo" que Chega e Iniciativa Liberal continuam a alimentar, com a licença do comentariado, o facto é que o PS não quis, porque não quer, e nem vai, mexer nas leis laborais da troika. E continuará, agora em maioria absoluta, encostado ao centro-direita que sempre lhe coçou as costas. No rescaldo das eleições, o Presidente da Confederação Empresarial de Portugal/CIP, António Saraiva, em entrevista à Antena 1, deu o mote para os quatro anos que aí vêm: "[A vitória do PS] não me deixou apreensivo. Aquilo que o PS nos ia dizendo, através de António Costa, é que estava refém, digamos, dos partidos da esquerda parlamentar, dos acordos que tinha de fazer para aprovação dos Orçamentos. Libertou-se desse constrangimento. Agora o que teremos de aproveitar é esta maioria absoluta do PS para um novo ciclo económico."

Que muitos eleitores, embalados pelo engodo do voto útil, com medo do fantoche da extrema-direita, tenham votado PS por "mal menor", compreende-se. Sabemos quem lhes instiga o medo, diariamente, e escreve a narrativa do "não há alternativa". Que as elites de esquerda, que normalmente votam BE e CDU e que sabem (porque já aprenderam) que votar PS é apoiar o mais forte, tenham deslocado o seu voto para o PS sobretudo com o intuito de "punir" a esquerda, só diz sobre o seu privilégio. Que muitos deles trabalhem, escrevam, investiguem, pensem sobre discriminação, racismo, género, desigualdade, pobreza, distribuição da riqueza, habitação, direitos, trabalho, imigração, diz ainda mais sobre o seu umbigo. Quando falam estão do lado dos fracos. Mas na hora H, escolhem ficar em cima do muro: do lado dos poderosos.

(Autora escreve segundo o antigo Acordo Ortográfico.)

Raquel Ribeiro, entre a América Latina e a Escócia Raquel Ribeiro nasceu no Porto, em 1980. É jornalista e escritora. Doutorou-se no Reino Unido com uma tese sobre a ideia de Europa na obra de Maria Gabriela Llansol. Foi colaboradora do jornal Público, foi bolseira Gabriel García Márquez da Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, na Colômbia, e da Universidade de Nottingham, com o projeto War Wounds, sobre testemunhos da presença cubana na guerra civil de Angola. Viveu em Cuba e em Inglaterra. "Este Samba no Escuro" é o seu segundo romance. É professora de estudos portugueses na Universidade de Edimburgo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.