A toxidade do Chega

Sérgio FERREIRA BORGES O presidente do Parlamento deu um responso aos deputados do Chega e, em nome de Portugal, pediu desculpa a Lula da Silva.

A conduta imprópria dos deputados do Chega, com o objectivo reles de enxovalhar o Presidente do Brasil, merece ser drasticamente sancionada e o Parlamento deve adoptar medidas preventivas para que a infâmia não se repita.

Lula da Silva passou pelos crivos da justiça brasileira e, com isso, livrou-se das acusações que lhe eram imputadas. Se a decisão que o inocentou é, ou não, justa será uma questão que, provavelmente, vai ficar sem resposta, durante muito tempo.

Injusto, com toda a certeza, é o processo original que foi dirigido, na fase de inquérito pelo juiz Sérgio Moro. Na fase de instrução, manteve o mesmo magistrado. Finalmente, na fase de julgamento foi também o mesmo Moro a enviar Lula da Silva para a cadeia. Isto não seria possível, por exemplo, em Portugal.

Depois de muitos recursos e outros expedientes judiciais, Lula da Silva foi devolvido à liberdade e ilibado. Com esta decisão, desafiou o insolente Jair Bolsonaro e voltou a ganhar as eleições presidenciais brasileiras. Portanto, é o Presidente da República Federativa do Brasil e é assim que tem de ser respeitado, pelas instituições de Portugal, um Estado irmão do Brasil.

O Chega não pensa assim. Ou melhor, não pensa nada. Finge que pensa exactamente o contrário, porque é isso que mais lhe convém para continuar a chicana política de que vive. Com o pretexto de que estava a lutar contra a corrupção, fez uma miserável arruaça no Parlamento que encheu de vergonha todos os cidadãos honrados de Portugal.

O presidente do Parlamento deu um responso aos deputados do Chega e, em nome de Portugal, pediu desculpa a Lula da Silva. Mas levou o caso mais longe e muito bem. Tomou a decisão de excluir deputados do Chega de qualquer delegação parlamentar que se desloque a uma instituição estrangeira. É fácil concordar com isto.

Quem vive fora de Portugal pode avaliar facilmente os danos reputacionais causados por uma arruaça do Chega, numa instituição estrangeira. Por exemplo, imagine-se os efeitos causados por uma tal injúria, no parlamento do Luxemburgo. Coraríamos de vergonha, mas isso seria insuficiente para nos penitenciarmos, perante um Estado amigo.

O Chega tem uma relação equívoca com a democracia e as suas instituições e é isso que o torna tóxico

O Chega tem uma relação equívoca com a democracia e as suas instituições e é isso que o torna tóxico. É uma toxicidade e até uma ilegalidade que já devia ter sido avaliada pelo Tribunal Constitucional. Para que isto aconteça, é preciso que alguém apresente a respectiva queixa, o que até hoje não aconteceu.

A Constituição da República é clara na proibição de organizações fascistas. Logo, a ilegalização do Chega teria aqui todo o suporte.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)



Sérgio Ferreira Borges, professor e jornalista É professor de jornalismo, no Centro Protocolar de Formação de Jornalistas e em várias universidades. Como jornalista, trabalhou em jornais, rádios e concluiu a sua atividade, na EuroNews, a televisão pan-europeia de notícias. Foi assessor de imprensa e chefe de gabinete da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.













