A Igreja portuguesa - com algumas felizes exceções - decidiu desvalorizar as conclusões de um ano de trabalho de uma comissão por si escolhida.

Opinião Portugal 2 min.

Polémica

A TAP e a Igreja

Sérgio FERREIRA BORGES A Igreja portuguesa - com algumas felizes excepções - decidiu desvalorizar as conclusões de um ano de trabalho de uma comissão por si escolhida.

O Governo cumpriu o seu dever, ao despedir a CEO da TAP, alegando justa causa. Mas só o fez, pressionado pela opinião pública.





Com esta decisão, o executivo tentou resolver o assunto de uma vez e esvaziar politicamente a Comissão Parlamentar de Inquérito. Tanto mais que a Inspecção-Geral de Finanças resolveu a outra parte da questão e instou Alexandra Reis a devolver quase meio milhão de euros que tinha recebido da companhia, a título de indemnização.



Gafe involuntária ou não, Fernando Medina, depois de anunciar o despedimento de Christine Ourmière-Widemer por justa causa, elogiou a sua prestação. Quer dizer que, em tribunal, a senhora vai usar esta insensata declaração de Medina.





Mas muita água ainda vai correr debaixo das pontes, para desespero de António Costa. O relatório da Inspecção-Geral de Finanças é arrasador para o Governo e denuncia a forma irresponsável e danosa como alguns ministros trataram deste caso.



Ficámos a saber que o Governo, afinal, sabia do pagamento da indemnização à gestora e que o ex-ministro Pedro Nuno Santos o autorizou, através de uma prosaica mensagem de telemóvel. Nem se preocupou em saber se a decisão não estava ferida de ilegalidade.

E afinal era tão ilegal que a IGF considerou nulo e sem qualquer efeito o acordo entre a administração da TAP e a sua gestora Alexandra Reis, para que a senhora abandonasse a companhia, silenciada por uma faraónica indemnização de meio milhão de euros.

Pedro Nuno Santos, com a cumplicidade do seu então secretário de Estado tratou do assunto de forma dissoluta, como se o dinheiro público fosse para ele gastar como muito bem entendesse.

Depois disto, demitiu-se e, com a coragem dos fracos, desapareceu, sem deixar rasto. Mudemos de assunto, por que a TAP vai regressar em breve.

A Igreja portuguesa - com algumas felizes excepções - decidiu desvalorizar as conclusões de um ano de trabalho de uma comissão por si escolhida, para ouvir e validar os testemunhos de pessoas que, na infância, foram sexualmente abusadas, por dignitários da sacra instituição.

O Bispo de Beja, que já se tinha recusado a colaborar com a Comissão Independente, provou agora as razões da sua renúncia. Numa declaração cheia de ambiguidades, disse que o assunto se pode resolver com o perdão, não havendo por isso necessidade de suspender o padres acusados de pedofilia.

Em Lisboa, o Patriarcado, sem considerar a piedosa proposta de Beja, também deixou os denunciados sossegados.

Entendimento diferente tiveram os titulares das Dioceses de Évora, Angra do Heroísmo, Faro e Braga que suspenderam os padres acusados de abusos, como medida cautelar.

Mas isto não evitou o escândalo e indirectamente denunciou aqueles que, ao longo de muitos anos, encobriram a tragédia.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Sérgio Ferreira Borges, professor e jornalista É professor de jornalismo, no Centro Protocolar de Formação de Jornalistas e em várias universidades. Como jornalista, trabalhou em jornais, rádios e concluiu a sua atividade, na EuroNews, a televisão pan-europeia de notícias. Foi assessor de imprensa e chefe de gabinete, da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.