A sombra do capote alentejano

Luís Pedro Cabral Vai fazer um mês, uma espécie de “Al Capote” de Penafiel tentou uma golpada legal, para lucrar com algo que não só ao Alentejo pertence, mas ao património cultural português. Por alguma razão o capote alentejano é o capote alentejano. Um assunto sério, que por distracção podia ter acabado na barra dos tribunais, mas foi directo para o anedotário nacional.

No Alentejo, o silêncio é o mais imaterial dos patrimónios. “Deo gratias” por alguém ainda não se ter lembrado de registar a patente. Na aldeia de Santa Eulália, concelho de Elvas, terra de granito, da cortiça, da baga de estanho, da correaria, da dobradiça (bolo tradicional) e, incontornabilíssimo, do genuíno capote alentejano.

Nesta aldeia, sede de freguesia, a vida corre no seu vagar, como se o tempo, ainda se medisse pelo seu relógio de sol. Por entre o casario raso da aldeia, de branco caiado, indicaram-nos o caminho:”está a ver aquela porta verde? É ali”. Não havia que enganar. Do exterior, a casa em nada se distinguia das outras. Na porta envidraçada, tinha um papel escrito à mão, deixando logo antever o carácter artesanal de um estabelecimento já para lá de centenário: “Capote Alentejano. Aberto”.

Não há cá Open, nem Wellcome, adornos impressos. Quem ali vai, sabe ao que vai. Ao fundo, há um enorme cabide longitudinal cheio de capotes de perfil. À esquerda, um pequeno balcão, com capotes e samarras pendurados atrás. À direita, um expositor cheio de recortes de imprensa. Dom Duarte de Bragança vestindo um capote, Mário Soares, então presidente da República, trajando um capote, José Saramago, em Estocolmo, recebendo o Nobel da Literatura, envergando um capote feito ali mesmo, uma apresentadora de um desses programas da tarde da TVI com o respectivo, um conjunto de cavaleiros cada um com o seu capote, tendo por baixo um prospecto eleitoral, extraído da TV, do tempo em que as samarra alentejana concorria para as 7 Maravilhas da Cultura Popular: “VOTE nas Samarras. 760 207 742”.

Mais ao fundo, outra assoalhada, que ao centro tinha uma enorme ilha de madeira, rodeada por capotes e samarras por todos os lados, conferindo às paredes isolamento térmico. Ali encontrámos Rosária Grilo, que se juntou àquele projecto e ao mestre José Alpedrinha faz 12 anos. “O senhor Alpedrinha vem sempre um pouco mais tarde”, informou Rosária, sorrindo, tendo nos braços um exemplar do que mais genuíno se faz naquela casa. “Ora passe lá aqui a mão”. Não há nada como o toque. Não há nada como o sítio certo. Quando se quer um capote ou uma samarra alentejana, este é o sítio.

Geração de capotes

Rosária Grilo não é familiar directa de José Augusto Gaspar Alpedrinha, 85 anos, mestre alfaiateiro, diplomado pela prestigiada Academia de Corte Maguidal, em Lisboa, por onde em tempos andou a vaguear, antes de regressar à base. Essa coisa do parentesco, no Alentejo, é algo relativo. “Somos familiares de afinidade. A família de afinidade, somos nós que a escolhemos”. Rosária tomou as rédeas do assunto que ali nos tinha trazido, assim como a pessoas de tudo o mundo, que ali se deslocam para comprar as suas peças, para assistir à sua confecção.

“Sou nascida e criada em Santa Eulália, mas estive ausente algum tempo. Resolvi fazer algumas experiências na vida. Estive cinco anos no Brasil. Era mais jovem e é enquanto jovens que nós nos devemos enriquecer enquanto seres humanos. Depois regressei. Já tinha uma formação em costura, mas na verdade nunca tinha trabalhado nesta área”. Escusado será dizer que, como habitante de Santa Eulália, e como alentejana “até aos ossos”, os capotes alentejanos estavam enraizados na sua cultura, como a paisagem, o sol, o frio, o ar que se respira, o falar e as migas, que não é coisa de somenos, no Alentejo ou em parte alguma.

Rosária Grilo juntou-se a este projecto e ao mestre José Alpedrinha faz 12 anos. Foto: Valter Vinagre

Por causa de problemas de saúde da mãe, Rosária regressou à terra-Natal. Quando esta faleceu, ela ficou praticamente sozinha em Santa Eulália. “Os meus irmãos fizeram a sua vida noutros lugares, alguns estão no Alentejo, outros não. Um desses dias, fiz uma visita ao senhor Alpedrinha e à sua mulher. Foi há 12 anos. Na altura, eles disseram que estavam a precisar de uma pessoa para trabalhar na ´fábrica`. Eu, que não sou uma mulher de ficar quieta, lá fui um mês à experiência para ver como a coisa corria”. E desde logo percebeu algo muito importante, que muito tem a ver com a chancela de qualidade que tem a marca IMA, das Confecções IMA, em homenagem a Isidro Marques Alpedrinha, pai de José Alpedrinha, que desde muito novo se dedicou ao capote alentejano.

Não há capote igual ao outro. Cada um, tem a sua identidade própria Rosária Grilo

Não confundir, portanto, esta fábrica com uma qualquer unidade industrial. O que está na origem destes capotes, aquilo que os distingue das imitações que por aí circulam, é o saber de gerações, a qualidade da matéria-prima e a produção artesanal. “Não há capote igual ao outro. Cada um, tem a sua identidade própria. Uma coisa é ver os capotes já feitos, todos bonitinhos. Outra, é fazê-los, é pôr a mão na massa”. Foi exactamente isso que fez Rosária Grilo, com a energia imparável que lhe é natural. “Conhecendo em pormenor a arte e o método, apaixonei-me por esta peça da nossa cultura muito mais do que já estava”.

A sua aprendizagem foi como viajar na história do capote alentejano, que quase terminava um dia, “quando infelizmente o mestre Alpedrinha enviuvou”. Foi a energia de Rosária que o resgatou das profundezas do desgosto, quando se tornaram evidentes os sintomas de desistência. “O mestre Alpedrinha desmoralizou muito. Acabámos por nos juntar neste projecto, para que este não se perdesse, que seria um pecado. Foi a forma de o agarrar à vida, de ele ter de novo vontade de ver o sol pela manhã. Vamos manter o sonho do seu pai e o seu vivos. Fazer com que esta tradição não se perca”, disse-lhe ela.

Em boa hora a vitamina Rosária exerceu os seus poderes. “Hoje, o capote alentejano vive com saúde, na sua forma original. Temos cada vez mais valorizada esta peça tal como ela é”. Como ela é, é pelo corte único das mãos do mestre. “Todas as peças são cortadas pelo senhor José Alpedrinha”.

Depois de devolver os cumprimentos e fazer as apresentações, Rosária retoma o fio à meada: “O capote não é um simples abrigo que um estilista desenhou para ser moda este ano. Ele é assim, porque era assim na sua origem. No conhecimento que nós temos, o capote apareceu por volta do século XVII. Ele tinha necessidade de ser assim pelas necessidades das nossas gentes”.

Embora ao longo do tempo o capote alentejano se tenha transformado numa peça de certo modo elitista, como em tanto do que é a cultura alentejana, a sua real origem encontra-se no campo. Há também quem afirme o contrário e ela respeita. Há pouca informação e muitas versões.

O que está no capote, no capote fica

Rosária, que investigou as origens do capote o mais que pôde, tende a afirmar que este terá mesmo começado a ser usado pelas “classes altas”, tendo sido adoptado pelas gentes do campo. Seja como for, foi no campo que a sua utilidade se demonstrou. É do trabalho no campo que derivam as suas adaptações. “Cada pecinha que compõe o capote alentejano tem um nome e uma função específica. É isso que eu tenho passado ao longo da minha existência nesta casa familiar. O capote sempre foi capote, embora pela característica original de ter uma manga bastante larga (própria para proporcionar liberdade de movimentos para se poder trabalhar no frio do Alentejo), se chamava gabão. Originalmente, o capote, feito do burel grosso, era uma peça extremamente pesada (chegava a pesar mais de cinco quilos)”.

As suas características evoluiram de acordo com as necessidades. “Foi por isso que acabou por se retirar do capote a manga. É essa a verdadeira diferença do capote para o gabão”. Não há cá abas. “Se lhe quiséssemos chamar capa, ela seria uma peça única. Porque cobre os braços, o nome exacto que tem é meia-manga”. Por cima, em torno dos ombros, o capote tem o “cabeção”, que servia obviamente para cobrir a cabeça. Não eram pormenores “fashion”, mas de funcionalidade.

Foto: Valter Vinagre

Os capotes originais eram “100 por cento impermeáveis. Porquê? Porque a lã não era propositadamente bem lavada e ficava com a sua gordura natural”. Para traduzir: o sebo própria da ovelha. “Ficava ensebada, é esse o termo correcto. O cabeção servia para cobrir não apenas a cabeça, mas também o rosto. Só ficava livre a frente para se poder ver”. As pessoas, acrescenta, “quando olham para o capote alentejano, devem identificar a peça como se fosse um todo, porque não é apenas um simples agasalho”.

A história do capote alentejano é seguramente longínqua. “Como lhe disse, consegui aprofundar pelo menos até ao século XVII, ao reinado de D. Maria II – a Educadora. Já os nossos lavradores, aqui do Alentejo, se deslocavam à capital, ´exibindo`o seu capote, com as diferenças de cores que aqui estão, quando iam à compra de escravos nas praças da Metrópole. Ostentavam o capote. O capote, além de uma peça elegante, é imponente. A gente veste o capote e ele por si próprio se impõe”.

Os capotes começaram a ser usados pela monarquia (o mais famoso capote será o do rei D. Carlos I), como símbolo de poder, tal como no Alentejo se usava, pela razão da necessidade, dando uso à velhíssima tradição do burel, com raiz nas gentes serranas.

No Alentejo, “a lã era retirada em bruto das ovelhas. Eram as próprias esposas dos lavradores que as lavavam à mão, eram elas que as fiavam e que adquiriam uns teares pequeníssimos (de apenas 20 centímetros) e através destes faziam as folhas de burel, com essas medidas, que logicamente tinham imensas costuras. O capote original tinha a roda bastante larga, até para montar a cavalo e proteger as pernas e o colo. Imagine só o trabalho que não era necessário”.

Dantes, “havia um capote para cada família. O que se levantava primeiro era o que usava o capote. Nesses tempos, em que os pais não deixavam as moças namorar, diz-se que alguns rapazes escondiam as raparigas dentro do capote”. Como a roda original era muito larga e muito ampla, “nem os quatro pés se viam”. Hoje em dia, “o capote alentejano é charmoso de mais para andar no campo. Tornou-se uma peça citadina. Por isso se retirou a excessiva roda que o capote tinha. Se verificar, ele hoje cai como um sobretudo comprido”.

O mestre alpedrinha

Há coisa de um mês, chegou no correio uma carta registada, com aviso de recepção, de um advogado do norte, endereçada a José Alpedrinha, que entretanto chegara, cumprimentando os presentes, subindo ao primeiro andar da casa, onde funciona a confecção, em torno de uma mesa rústica de madeira com mais de 10 metros de comprimento, onde se estica o burel, com os moldes desenhados pelo próprio mestre pendurados na parede. Uma janela dá para a rua. Outra, para o Alentejo.

“Teremos sido os primeiros a receber a famosa carta. Do alto dos seus 85 anos, quando o mestre Alpedrinha a leu, nem lhe deu importância. Julgava que era uma brincadeira”. Pelos vistos, alguém se dera ao trabalho de lhe enviar uma BD de capotes e samarras. Rosária, porém, achou melhor dar uma vista de olhos, com a permissão do destinatário, que já se preparava para transformá-la em lixo. Deixa cá ver: “A partir daquela data tínhamos cinco dias para responder, pois o seu constituinte tinha registado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial a patente do capote e da samarra alentejana”.

Foto: Valter Vinagre

Joaquim Moreira, engenheiro civil de Penafiel, proclamava-se dono e senhor dos capotes, aquém e além Penafiel. “Na carta dizia que ele estava disposto a negociar, a fazer um acordo, para receber uma percentagem das vendas. Anexado à carta estavam os croquis do capote e da samarra”. Cartas idênticas haviam chegado a Monforte e a Évora, embora seja em Santa Eulália que se confecciona o original.

A notícia de que um engenheiro se apropriara da patente do capote e da samarra (não confundir uma coisa com a outra), teve eco imediato na comunicação social. Uma notícia tão bizarra, que mais parecia “fake news”. O caso chegou à directora Regional de Cultura do Alentejo, Ana Paula Amendoeira, que imediatamente pediu publicamente a anulação de tal registo.

O capote alentejano é alentejano, mas não é de ninguém. É da cultura portuguesa José Alpedrinha

Os deputados do PS, eleitos pelo Alentejo, juntaram a sua àquela voz, exigindo medidas contra a usurpação da patente. Do alto dos seus 85 anos, nem o mestre Alpedrinha reclama o que o engenheiro conseguiu: “O capote alentejano é alentejano, mas não é de ninguém. É da cultura portuguesa”. Passado uns dias, o próprio advogado do engenheiro Joaquim Moreira, que nunca deu a cara pela patente, o abandonou na causa.

O mestre Alpedrinha sorria, pegando num instrumento de corte. Cortou o burel à vista, sem precisar de molde, com uma precisão cirúrgica. “Palavras para quê?” – disse ele. Depois foi buscar duas sebentas, da Academia de Corte Maguidal, onde tem os seus desenhos e as anotações. Onde está devidamente documentada a história do capote.

A carta, recorda Rosária, tinha também uma ameaça, caso não se cumprisse a vontade do magnânime patenteador: “Estou disposto a ir às últimas consequências”. Desmanchou-se a rir, comentando com o mestre: “Querem ver que ainda nos vêm prender...” Em todo o caso, “procurámos um advogado, da área comercial, para responder a esse senhor, um chico-esperto, que não tem outro nome. Enviámos uma carta, que não teve resposta”.

Nem esta, nem outra, que o mestre Alpedrinha lhe enviou, com um desafio. “O senhor vem cá a Santa Eulália, estendemos o burel na mesa. O senhor vai desenhar um capote e eu outro. Depois vamos ver o que é de quem”. Em suma, senhor engenheiro: “Muito gratos pela publicidade”.

(Autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico.)

