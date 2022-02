A par da prudente humildade que se reclama, Costa terá se ser minucioso na escolha dos membros do Governo.

A responsabilidade de quem ganha

Falemos hoje dos vencedores das eleições legislativas, depois de há uma semana termos feito o epitáfio dos perdedores. O grande ganhador, sem dúvida, foi o Partido Socialista, a que se juntaram o mal-amado Chega e o ainda misterioso Iniciativa Liberal.

Na sua história, o PS conseguiu apenas duas maiorias absolutas, uma delas de má-memória. Aquela que levou José Sócrates ao poder, depois de ter esmagado o desacreditado Santana Lopes. Mas em pouco tempo, Sócrates malbaratou a confiança que o Povo lhe confiou e levou o país à mais penosa miséria. Venceu as eleições seguintes com uma maioria relativa, mas abandonou a legislatura a meio, sem honra nem glória.

Costa tem de (…) fazer tudo para evitar climas de euforia, prosápia e jactância, no interior do Governo.

Cabe aqui um parêntesis, para recordar que, em 1999, o PS, liderado por António Guterres, conseguiu o mesmo número de deputados, que o conjunto dos outros partidos. Ficou a faltar-lhe apenas um assento no parlamento, para ter maioria absoluta. Isto criou um ambiente de euforia imenso no partido e no Governo. Esse estado de alma embriagou alguns ministros que desataram a fazer asneiras, sem que o competente, mas benévolo, António Guterres conseguisse pôr ordem na casa. Com a derrota nas eleições autárquicas de 16 de Dezembro de 2001, Guterres demitiu-se, evitando, como ele disse, um "pântano político".

Costa tem de olhar para este passado recente e fazer tudo para evitar climas de euforia, prosápia e jactância, no interior do Governo que, por via de regra, provocam enormes trambolhões políticos.

A par da prudente humildade que se reclama, Costa terá se ser minucioso na escolha dos membros do Governo, a quem se exige honestidade, ética republicana e competência bastante, para ajudarem a resolver os grandes problemas nacionais.

Feito o aviso, olhemos agora para o esquizóide Chega que sem dizer abertamente que é de extrema-direita, amealhou os votos de incautos cidadãos que há muito se cansaram da corrupção e da incompetência que cercam as instituições. Vai daí, confiaram o voto a quem diz as coisas que as multidões gostam de escutar. Dito de outra forma, é música para os ouvidos de quem está cansado de um país sem soluções.

Como têm provado os congéneres europeus, em Portugal também não será o Chega, com a gritaria que lhe conhecemos, a resolver qualquer questão, por mais singela que seja.

O terceiro vencedor é o Iniciativa Liberal. De mansinho, sem dizer abertamente ao que vinha, passou de um para oito deputados. Nunca se reclamou da doutrina neoliberal de Milton Friedman, mas é isso que ele representa. Boa ou má, vai ser com toda a certeza uma surpresa.

