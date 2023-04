A tuberculose é uma das doenças que mais mata no planeta. Em Portugal, que tem a maior taxa de incidência de tuberculose da Europa ocidental, há ainda outro dado preocupante.

Tuberculose

A peste branca continua a matar em Portugal

Luís Pedro Cabral Tão antiga quanto a própria Humanidade teve no século XIX o seu ciclo mais mortífero. Considerada o Mal do Século, só em finais do século XX (1993) seria declarada como emergência global pela OMS. A tuberculose é uma das doenças que mais mata no planeta. Em Portugal, que tem a maior taxa de incidência de tuberculose da Europa ocidental, há ainda outro dado preocupante. É cada vez mais longo o tempo de diagnóstico da doença, que atinge os sem-abrigo e os imigrantes.

De acordo com o Relatório de Vigilância e Monitorização da Tuberculose em Portugal (2022), publicado há pouco mais de três semanas, apesar das taxas de incidência da tuberculose se manterem numa curva descendente, esta, porém, permanece elevada. Portugal é mesmo o país com maior taxa de incidência de tuberculose da Europa ocidental. Segundo a organização Mundial de Saúde (OMS), a tuberculose continua a ser a infecção bacteriana que mais mortos causa no mundo. Há os números oficiais e os números dos casos silenciosos, sem registo médico.

Oficialmente, em 2019 a OMS tinha registado 7,1 milhões de casos diagnosticados de tuberculose no mundo, sendo que este número diminuiu consideravelmente em 2020 (5,8 milhões de casos no mundo), em razão do isolamento provocado pela pandemia da covid 19. Os números mais recentes, de 2021 (na transição para o pós-pandemia), demonstraram nova subida. A OMS registou 6,4 milhões de casos notificados de tuberculose a nível mundial.

Se de certo modo a realidade da tuberculose se "mascarou" na pandemia, as consequências desta e os acontecimentos que se seguiram, com uma grave crise económica, social, global, agravada pelas imensas vagas humanitárias da guerra na Ucrânia, a tuberculose voltou a encontrar na Europa, a sua tempestade perfeita. Em Portugal, os números, quando analisados a pente fino, demonstram-no sem parcimónia.

A tuberculose está concentrada em seis países, em África e na Ásia. Portugal tem a maior taxa de incidência na Europa ocidental.

A taxa actual de notificação de casos de tuberculose em Portugal é de 20 casos por 100 mil habitantes. À primeira vista, pode parecer um problema residual. Não é. É, sim, um grave problema de saúde pública, antes de mais, social. Tratando-se de uma doença contagiosa, com muitas variabilidades de contágio, o Serviço Nacional de Saúde resume assim as formas vulgares de propagação: "A tuberculose transmite-se principalmente por via aérea, através da inalação de gotículas expelidas pela pessoa doente quando respira, tosse, fala ou espirra".

O SNS relembra ainda que existem três formas de tuberculose: "A tuberculose pulmonar, em que o pulmão é o principal órgão atingido pela doença, uma vez que o contacto do bacilo com o organismo é feito por via inalatória; a tuberculose extrapulmonar, em que podem ser atingidos os seguintes órgãos: gânglios linfáticos, pleura, meninges, pericárdio, ossos, rins, intestinos, pele, entre outros". E ainda "a tuberculose disseminada, quando o bacilo atinge a circulação sanguínea. Todo o organismo pode ser atingido". Em todo o caso, é considerada obviamente uma "doença grave, mas curável".

Dados os riscos inerentes de contágio, é fundamental o rápido diagnóstico da doença. E é precisamente nesta fase que em Portugal se agudizam os problemas. Segundo este relatório – da responsabilidade do Programa Nacional para a Tuberculose, em articulação com o Ministério da Saúde, especificamente com a Direcção-Geral de Saúde e o Serviço Nacional de Saúde -, Portugal demora cada vez mais a diagnosticar casos de tuberculose. O que implica riscos significativos para cada um dos doentes, como também para a saúde da população em geral.

A aritmética é simples e perigosa: quanto mais lento o tempo de diagnóstico, maiores os riscos de propagação da doença por contágio. A média de diagnóstico para um doente com tuberculose parece de outros tempos: 86 dias. No entanto, está directamente relacionada com os tempos que correm. Aumentaram exponencialmente o número de sem-abrigo em Portugal, assim como o de imigrantes em condição de grande vulnerabilidade.

É nestes grupos, junto com aqueles que nessa situação acumulam doenças como o HIV, que os riscos se concentram. É um problema humanitário, como é estrutural. O impacto da pandemia nos grupos mais vulneráveis é o principal factor, mas não explica tudo. O próprio relatório refere que as estruturas sociais e comunitárias se têm revelado claramente insuficientes para evitar o diagnóstico tardio da tuberculose, com todas as consequências que isto implica. "A demora em dias até ao diagnóstico foi em 2/3 dos casos atribuída ao doente na procura de cuidados de saúde e apresenta o valor máximo nas pessoas em situação de sem-abrigo", acrescenta-se.

Em 2021 foram notificados em Portugal 1.513 casos de tuberculose, sendo que 1.401 se tratavam de novos casos da doença e 112 recidivas.

Pela lógica da demografia, os distritos de Lisboa e do Porto são os que revelam a maior incidência de casos de tuberculose, assim como as médias mais elevadas de tempo de diagnóstico. Pela lógica de caracterização dos sem-abrigo, continuam a ser os homens em idade adulta os mais afectados pela doença. Muita da população em situação de sem-abrigo são imigrantes. Aliás, a taxa de notificação da doença na população imigrante é quase quatro vezes superior à média nacional (55,8 por 100 mil habitantes).

Em 2021 foram notificados em Portugal 1.513 casos de tuberculose, sendo que 1.401 se tratavam de novos casos da doença e 112 recidivas desta. Por estranho (ou talvez não), é no concelho de Marco de Canaveses, na Região do Vale do Sousa, que se regista a maior taxa de notificação da doença em todo o país. Há uma razão, que não é de hoje. A incidência da tuberculose no Marco de Canaveses está directamente relacionada com a silicose.

A silicose é a formação permanente de tecido cicatricial nos pulmões, causada pela inalação de poeira de sílica (quartzo). É a mais antiga doença pulmonar causada pelo ambiente. Este concelho, na confluência dos rios Tâmega; Galinha e Ovelha, é rico em recursos minerais, nomeadamente os filões de quartzo. Na região, existem várias explorações da indústria extractiva (pedreiras). Como se não bastasse, o tempo de diagnóstico neste concelho é ainda superior ao da média nacional: 96 dias é que demora em média a ser diagnosticada a tuberculose.

A história de um fantasma

Corpos em pele e osso. Tosse seca. Cansaço, estado febril residente. Suores gélidos. Hemoptise, a eliminação de sangue do trato respiratório pela tosse. A cor pálida da morte. A morte. Chegado o século XIX, o imaginário romântico já se tinha deixado enfeitiçar pela epidemia, ao ponto de a definir como a "febre das almas sensíveis", por ter ceifado a vida a tantos artistas maiores.

Confundiam-se os sinais da doença com sintomas de delírios criativos, o estertor com a apoteose, a patologia como elemento consagrador da pureza dos espíritos iluminados. Só mais tarde passaria a ser a doença da vulnerabilidade social, dos maus-hábitos, da depravação, a elegia dos pobres e dos operários, que a revolução industrial foi amontoando nas grandes cidades. Pelas mesmas razões, só nos confins desse século passaria a ser enfrentada como doença infecto-contagiosa, que propagava nas concentrações populacionais.

A noção de contágio, deixou à solta entre as pessoas o perigoso estigma dos hospedeiros do mal. Mas fez emergir nova consciência para 'novos' factores, como as condições de habitação, higiene e alimentação, encarando-se por fim a equação de saúde pública. Foi no século XIX que Robert Koch descobriu o microrganismo responsável pela doença, baptizado Bacilo de Koch, em 1882. E foi no século XIX que comunidade médica passou a tratar esta doença infecciosa pelo nome: Tuberculose (TB).

A presença da Mycobacterium tuberculosis em hospedeiros humanos remonta a cerca de dez mil anos, mas a existência deste microrganismo é bastante mais remota, tendo sido de solo, até encontrar forma de se alojar em animais de sangue quente. Foi através dos bovinos que se transmitiu para o ser humano, disseminando à velocidade das migrações, propagando mais quanto mais o Homem se tornava sedentário, quanto mais domesticava os animais, quanto mais se formavam as grandes massas urbanas, com estas sobrelotadas de miséria.

O escritor George Orwell (cima), Mozart, Franz Kafka e D.Pedro I terão morrido de tuberculose.

O escritor George Orwell (cima), Mozart, Franz Kafka e D.Pedro I terão morrido de tuberculose.

Mozart. Franz Kafka

É como se esta bactéria tivesse percorrido com o Homem a sua História. A epidemia começou a propagar-se na Europa nos alvores do século XVII. No século XIX, quando retirou o seu imenso véu negro, passou a ser a primeira causa de óbito, representando 25 por cento das mortes na Europa, o continente mais assolado pela epidemia, junto com a América do Norte, onde mais de um por cento da população estava infectada. O surto de TB cresceu com a revolução industrial, sendo um dos seus mais graves "efeitos secundários". Naturalmente, o Reino Unido foi o grande hospedeiro.

Portugal, hospedeiro da pobreza, não estava imune. Entre 1888 e 1890, mais de 44 por cento da população portuguesa morria por doenças infecto-contagiosas, dominadas pela tuberculose. Em 1898, as estimativas totais situavam-se entre 15 a 20 mil mortes, com taxas que chegavam a 396 mortos por 100 mil habitantes. Era uma doença transversal. Atingia todos os estratos sociais.

O povo, que na esmagadora maioria vivia em ambientes muito degradados, insalubres, sem acesso a água potável, em situações de subnutrição e com altíssimas taxas de alcoolismo, era presa fácil ao contágio. No Porto, por exemplo, no final do século XIX, a tuberculose marchava a um ritmo de sete mil mortos por ano. Ricardo Jorge chamou-lhe "a cidade cemiterial".

Em pleno século XXI, a Tuberculose continua a ser a infecção bacteriana que mais mortes causa no mundo. É a segunda doença infecciosa mais mortífera, só ultrapassada em tempos mais mortíferos da SIDA.

O medo e o estigma

Como se não bastasse aos pobres a condição, os "tuberculosos" começaram a ser encarados como uma espécie de inimigo público, como portadores de um agente secreto ao serviço da morte. A consciência da epidemia, porém, teve um efeito acelerador nas instâncias de saúde pública. Muito pelo esforço de José Tomás de Sousa Martins, insigne médico e higienista, cientista, investigador, professor, escritor, homem de quem se diz "um santo que não acreditava em Deus", que mobilizou meio-mundo para tratar o outro meio.

Com a Sociedade de Geografia de Lisboa, foi o doutor Sousa Martins quem organizou uma famosa expedição à Serra da Estrela, que seria determinante para a criação de sanatórios. Da gravidade da epidemia já ninguém duvidava. A prova mais cruel: Sousa Martins morreria de tuberculose.

Em 1899, a própria rainha dona Amélia, que teve vítimas mortais de TB na família, lançou o projecto de uma rede de hospitais-sanatório e dispensários, para prevenir, tratar e investigar a doença. Em 1900, inaugura o primeiro sanatório, no Outão, Setúbal. Em 1901, Miguel Bombarda fundou a Liga Nacional contra a Tuberculose e é criado em Lisboa o primeiro dispensário português, seguindo-se os de Bragança, Porto, Faro e Viana do Castelo.

Em 1906, criou-se a Assistência Nacional aos Tuberculosos, o primeiro organismo coordenador de todos os outros. Até 1926, seriam inaugurados mais oito sanatórios no país. E, dois anos depois, inaugura o Grande Hotel Sanatório do Caramulo, a primeira estância de luxo destinada a doentes com tuberculose. As consciências tinham mudado.

A descoberta do bacilo de Kosh (1882) foi um balão de esperança. Mas só em 1943 um bioquímico americano, nascido na Ucrânia, descobriu a Estreptocimina, o primeiro agente activo no tratamento da doença. A partir daqui, combinando antibacilares com esta substância, a doença deixou de ser incurável. Por esse feito, Selman Wakman foi laureado com o Prémio Nobel da Medicina, em 1952. Até meados dos anos 80, parecia caminhar-se para a erradicação da doença. Até à eclosão do VIH/SIDA. O cruzamento destas doenças infecto-contagiosas fez renascer as estirpes mais graves de tuberculose.

Em pleno século XXI, a TB continua a ser a infecção bacteriana que mais mortes causa no mundo. É a segunda doença infecciosa mais mortífera, só ultrapassada em tempos mais mortíferos da SIDA. Em 2021, segundo o mais recente relatório da Organização Mundial de Saúde sobre a tuberculose no mundo, publicado no ano passado, morreram 1,6 milhões de pessoas vítimas de tuberculose. Destas, 187 mil viviam com HIV.

No negro mapa desta doença, só a geografia mudou. A tuberculose está actualmente concentrada em seis países, em África e na Ásia: Índia, Indonésia, China, Paquistão, Nigéria e África do Sul totalizam mais de 60 por cento das vítimas mortais de tuberculose. Portugal, não convém esquecer, tem a maior taxa de incidência desta doença na Europa ocidental. Em 2021, ceifou a vida a 240 pessoas.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

