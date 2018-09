O filme foi eleito pela Academia Portuguesa de Cinema para ser o candidato de Portugal aos Óscares e Prémios Goya de 2019.

"A Peregrinação" de João Botelho candidato a nomeados aos Óscares e Goya

O filme foi eleito pela Academia Portuguesa de Cinema para ser o candidato de Portugal aos Óscares e Prémios Goya de 2019.

O filme "A Peregrinação" de João Botelho é o candidato português às próximas edições dos Óscares e dos prémios de cinema espanhol Goya. A longa-metragem foi proposta pela Academia Portuguesa de Cinema para a categoria de Melhor Filme Estrangeiro.



O filme é baseado no livro homónimo de Fernão Mendes Pinto, de 1614, que relata episódios da presença portuguesa no Médio Oriente. Em declarações à Agência Lusa, o realizador afirmou que o filme se foca apenas numa parte do livro, "como se fosse uma introdução à leitura" da obra. No elenco da longa-metragem estão Cláudio da Silva (protagonista), Catarina Wallenstein, Pedro Inês, Maya Booth, Cassiano Carneiro, Rui Morisson, Jani Zhao e Zia Soares.



Os prémios Goya serão entregues a 2 de fevereiro de 2019, seguindo-se os Óscares a 24 de fevereiro. O candidato português proposto no ano passado pela Academia Portuguesa de Cinema, "São Jorge" de Marco Martins, não conseguiu integrar a lista dos nomeados.



Botelho admitiu plágio de argumento de "Peregrinação"



O filme do realizador esteve recentemente envolvido em polémica sobre a origem da adaptação do argumento. Após a denúncia de Deana Barroqueiro no Facebook, autora do livro "Corsário dos sete mares - Fernão Mendes Pinto", Botelho admitiu que o livro da autora portuguesa "foi forte inspiração para algumas cenas do filme, as da China" e que o realizador tentou por várias vezes contactar a escritora e a editora Casa das Letras mas sem sucesso.



João Botelho chegou mesmo a enviar uma carta a Deana e à editora onde admite o plágio. "Inclui episódios adaptados do romance 'Corsário dos sete mares'. Perdoe-me", podia ler-se.



Contacto com Agência Lusa







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.