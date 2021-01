Nuno Colaço é o único sustento da família e só quer trabalhar. O plano é abrir um take-away tailandês, em Lisboa, mas falta-lhe os recursos. Por isso, deu a cara e criou uma campanha de angariação de fundos.

Portugal 3 min.

A mulher tem cancro grau 4, o filho é autista. Nuno está a pedir ajuda para montar um negócio e sustentar a família

Ana Patrícia CARDOSO Nuno Colaço é o único sustento da família e só quer trabalhar. O plano é abrir um take-away tailandês, em Lisboa, mas falta-lhe os recursos. Por isso, deu a cara e criou uma campanha de angariação de fundos.

Quando as pessoas vivem "momentos difíceis como o nosso, desistir não é sequer uma opção". A convicção é de Nuno Colaço, 49, um lisboeta que decidiu arriscar tudo numa campanha de angariação de fundos para abrir o seu espaço de take-away tailandês e poder sustentar a família.

Nuno viu a "vida acontecer" quando, há cerca de três anos, ele e a mulher Marisa, 38, receberam o diagnóstico de autismo do filho Frederico, hoje com seis. Pouco tempo depois, no verão de 2019, é Marisa que recebe a pior notícia: cancro da mama em grau 4. Com a família em primeiro lugar, Nuno deixou de lado o trabalho em marketing para se dedicar exclusivamente a cuidar de ambos.

Mas com um projeto em mente. Montar um 'take away' tailandês em Lisboa, perto de casa, é um sonho pensado ao longo de dois anos e estava prestes a acontecer se não fosse a pandemia de covid-19, em março de 2020, trocar-lhe todas as voltas.

O tempo é precioso e Nuno teve de contornar as dificuldades. Sem recursos financeiros para avançar com o sonho, decidiu contar a sua história e criar o "EuAjudo", um projeto de angariação de fundos para o restaurante. Espaço já tem, falta-lhe o dinheiro para as obras e primeiro empurrão no negócio. No site está tudo explicado. Equipamento industrial de cozinha (frigoríficos, balcões, cubas de lavagem, painéis de aço inox), fogões de indução para Wok´s, sistema de ventilação/extracção de fumos, canalização, pinturas, mobiliário, decoração, embalagens para 'take away' fazem parte da lista de necessidades.

Apesar de não ter experiência na restauração, cozinha há muitos anos e tem a certeza que este é o plano certo. "Vou abrir um negócio totalmente ajustado para os tempos que vivemos: focado nas entregas, no 'take away', com uma estrutura leve e sem muitos recursos humanos. É uma cozinha saudável e com preços acessíveis, ou seja, um fast-food saudável", diz Nuno ao Contacto.

Está confiante no sucesso do seu espaço. "Os negócios de 'fast-food' cresceram muito durante a pandemia. As pessoas precisam, querem e gostam de comer, o que mudou e castigou os restaurantes foi o hábito da refeição social, o estar à mesa, seja na hora de almoço do trabalho, ou em lazer", explica.

Para dar a cara na campanha, Nuno teve de ultrapassar a timidez. "Trabalhei 20 anos em cinema, televisão e indústria do entretenimento, conheci muita gente, mas sempre fui muito reservado, apesar de profissionalmente lidar com um mundo extremamente mediático. Foi muito difícil dar este passo, perder a vergonha e preconceito que, na verdade, não me paga as contas e também porque pela família faço o que for preciso".

Já em relação à mulher e ao filho, prefere mesmo não mostrar os rostos, apesar de ter sido Marisa a dar a ideia da campanha. Mas "a doença dela e a batalha que está a travar não devem servir para propósitos dramáticos e sensacionalistas. No caso do Frederico, por ser uma criança, não me parece correto mostrar o rosto".

Tem tido alguma recetividade à sua história, está perto dos 10 mil euros angariados, mas precisa de mais e é possível ajudar aqui. Tem-lhe valido a generosidade de amigos e estranhos e de uma pessoa, em particular. "Uma senhora reformada fez-me um donativo de 100 euros. Quando percebi quem era, vi que vivia com pouco e estava disposto a devolver o dinheiro. Ela não aceitou e partilhou comigo a vida muito difícil que teve, como tinha passado mal para alimentar as filhas e que, por isso, sabia o que era precisar de pedir ajuda e fazia questão de ajudar. Tocou-me muito e foi ao mesmo tempo tremendamente inspirador", lembra Nuno.

Talvez, se não tivesse surgido esta pandemia, Nuno teria aberto o seu negócio há quase um ano. No entanto, o que este período de dificuldade veio reforçar é que "não se pode nunca desistir porque a vida está sempre a pregar-nos partidas, que surgem quando menos se espera".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.