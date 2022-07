Ana Cristina Gonçalves, radialista da Rádio Latina, revela os segredos das férias de agosto em Portugal, em mais um inquérito de verão.

A melhor praia? "A Costa da Caparica, claro"

Paula SANTOS FERREIRA Ana Cristina Gonçalves, radialista da Rádio Latina, revela os segredos das férias de agosto em Portugal, em mais um inquérito de verão. Saiba como participar.

A locutora e animadora da Rádio Latina vai finalmente deixar de "ver Braga por um canudo". Pela primeira vez na vida, Ana Cristina Gonçalves, uma das vozes inconfundíveis da rádio portuguesa no Luxemburgo, há 22 anos, vai conhecer Braga, um desejo antigo agora concretizado por um casamento de uma grande amiga.



Qual o local de férias preferido em Portugal? Na minha terra natal, Fanhões, na zona saloia de Lisboa, onde tenho a família e também na Ericeira, onde apesar de no verão não ser muito quente, adoro ir. É uma vila lindíssima, para passear e conhecer.

Qual a melhor praia? As praias da Costa da Caparica, claro, são as melhores de Portugal, com as grandes extensões de areia e o mar ótimo. Faço muito lá praia pois é perto da minha terra.

O melhor restaurante e prato gastronómico? O restaurante "Saloio2, em Fanhões, com uma cozinha muito tradicional e caseira, de grande qualidade. Adoro o bacalhau com natas, um dos pratos que mais peço neste restaurante.

Que petisco e bebida não dispensa nas férias? Adoro caracóis e aproveito as férias em Portugal para saboreá-los. Quanto à bebida é o sumo natural de limão gelado.

As férias inesquecíveis foram… Em Portugal, foram no Algarve pelo contexto. Não é o meu destino preferido pois em agosto está sempre muita gente, mas nessa vez foi especial. Uma despedida de solteira de uma amiga minha em que nos juntámos um enorme grupo de amigos de longa data, da infância. Foi muito bom estarmos todos juntos. Fora de Portugal as férias inesquecíveis foram no norte de Itália, em Castellucio Di Moscheda, na primeira vez que lá fui. Maravilhoso.

O que não pode faltar na mala de viagem? O fato de banho e a toalha, que rimam com praia. E um livro para ler, nunca pode faltar.

O que leva sempre de Portugal no regresso a casa? A saudade, sempre, venho com o coração cheio de boas recordações e alguns mimos culinários. Torresmos e a torta de chocolate da D.Isabel, vizinha da minha família em Fanhões que faz sempre um maravilhoso bolo de chocolate que congela para a viagem. Esta é uma tradição com mais de 20 anos.

A sua atividade favorita nas férias? Estar em família, aproveitar ao máximo e também estar com os meus amigos de infância e adolescência de Fanhões e arredores. É uma grande amizade que perdura e todos verões marcamos um jantar de reencontro, ou um churrasco. Somos mais de 20 e é sempre uma festa. Outro dos meus prazeres é caminhar na praia à noite, à beira-mar com a minha irmã, na zona de Oeiras, onde ela vive.

Com que personalidade pública gostava de comer caracóis? Com o casal Barack e Michelle Obama, ex-casal presidencial dos EUA. Obama foi o primeiro presidente negro na história de um país quase de supremacia branca, e ele e a mulher deixaram um legado de esperança e de inovação. Gostava de os conhecer pela admiração que tenho por eles, que continuam muito ativos nas suas lutas.

Quem mandava para uma ilha deserta? O presidente da Coreia do Norte, Kim Jung-un, e todos os dirigentes e governadores que privam o povo dos direitos humanos, e dos direitos das mulheres. Da liberdade. Seria uma ilha muito populosa. E também Vladimir Putin pela guerra na Ucrânia e destruição de vidas humanas e do país, com repercussões na Europa.

Quer promover a sua terra natal e os petiscos portugueses? Participe no nosso inquérito de verão. Envie-nos uma mensagem para a caixa de mensagens do Facebook do Contacto ou através do email contacto@contacto.lu e entraremos em contacto consigo. Boas férias!



