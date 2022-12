Não há Pai Natal e as decorações são naturais e 100% sustentáveis, feitas “com a vontade, criatividade e engenho das gentes da aldeia”.

A 'mais genuína e ecológica Aldeia Natal' fica no Norte de Portugal

A Aldeia de Montanha de Cabeça, em Seia, no distrito da Guarda, volta a ser, de sábado a 06 de janeiro de 2023, a “mais genuína e ecológica Aldeia Natal de Portugal”.



Segundo os promotores, a 10.ª edição do evento ‘Cabeça Aldeia Natal’ “volta a dispensar o Pai Natal” e aposta em decorações que são naturais e 100% sustentáveis e feitas “com a vontade, criatividade e engenho das gentes da aldeia”.

O município de Seia referiu em comunicado hoje enviado à agência Lusa que a serra da Estrela e a Aldeia de Montanha de Cabeça “servem como pano de fundo para a Festa de Natal mais ecológica de Portugal”.

"O Natal é tão genuíno e puro como o ar que se respira"

“O Natal é tão genuíno e puro como o ar que se respira na serra da Estrela. Nesta Festa de Montanha, que conta este ano com a sua 10.ª edição, o Pai Natal não foi convidado, pois tudo é feito de recursos naturais e com a vontade e engenho das gentes da aldeia”.

De acordo com a nota, “há muito que os habitantes de Cabeça trabalham na mais peculiar e sustentável aldeia de Natal”.

“Tudo é feito com as mãos sábias dos cerca de 170 moradores desta Aldeia de Montanha e com materiais da Natureza, como as giestas, as videiras, os pinheiros, folhas de fetos, lã das ovelhas bordaleiras, canas de milho e ainda outros materiais reciclados e que resultam das limpezas cirúrgicas das florestas do Parque Natural da Serra da Estrela e terrenos vizinhos”.

A Câmara também explicou que “todo o trabalho é feito pela comunidade, com o empenho de todas as coletividades da aldeia, da Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede Aldeias de Montanha (ADIRAM) e do município de Seia”.

“Não há empresas envolvidas, são apenas os habitantes que se encarregam de dar corpo e alma à decoração desta festa natalícia. Tudo é feito para que esteja em harmonia com o verdadeiro espírito natalício de comunhão, partilha e valorização de tradições como a missa do Galo, a fogueira de Natal, a confeção de iguarias no forno comunitário, o Mercado de Natal com produtos regionais”.

A organização lembrou que o cenário é único e quem visitar a localidade de Cabeça nesta altura do ano “pode vivenciar o verdadeiro Natal das gentes mais genuínas da montanha”.

“As portas de casa dos habitantes estão abertas e dão vida ao pequeno mercado de Natal, as tasquinhas e as ruas são espaços em que a comunidade se funde com os visitantes”.

“Mas é ao entardecer que a magia acontece com milhares de luzes de tecnologia led a iluminarem as ruelas e o casario típico desta Aldeia de Montanha”.

Contos de Natal e “concertos para olhos vendados”

Durante o evento haverá várias atividades como ‘workshops’ e oficinas diversas, demonstração da moagem de farinha no moinho da aldeia, contos de Natal e “concertos para olhos vendados” (pelo paisagista sonoro Luís Antero), entre outras.

‘Cabeça Aldeia Natal’ faz parte do Plano de Animação da Rede de Aldeias de Montanha, que está integrado na EEC PROVERE iNature e é cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do CENTRO 2020 - Programa Operacional Regional do Centro.

