Era luxemburguesa a única refugiada que permaneceu nas Caldas da Rainha após a II Guerra Mundial. Para as largas centenas de refugiados judeus que, como ela, passaram pelas Caldas da Rainha, foi um paraíso em tempo guerra.

Portugal 13 min.

II Guerra Mundial

Caldas da Rainha. O paraíso dos judeus, incluindo de uma luxemburguesa

Luís Pedro Cabral Era luxemburguesa a única refugiada que permaneceu nas Caldas da Rainha após a II Guerra Mundial. Casou com o médico que tratava dos refugiados. E ali ficou. Renée Costa e Silva morreu em 2005. Tinha 81 anos. Para as largas centenas de refugiados judeus que, como ela, passaram pelas Caldas da Rainha, foi um paraíso em tempo guerra. Foi como Salazar os tivesse condenado a um paradoxo: ócio forçado num destino de férias. A vida mudou na cidade. Assim como as mentalidades.

Antes de fugir do Holocausto, muitos judeus tiveram de fugir da ditadura de Hitler, que chegou ao poder em 1933. Desde aqui e durante os longos anos da II Guerra Mundial, Portugal recebeu uma vaga imensa de refugiados judeus. Esse fluxo cresceu à medida que intensificava a escalada persecutória nazi. O regime de Salazar partilhava com a Alemanha de Hitler muitas opções ideológicas. O anti-semitismo não era uma delas.

Salazar não comungava as leis de Nuremberga, mas também não estava interessado em integrar estes refugiados no mercado de trabalho e na sociedade portuguesa. O Estado Novo temia, mais que tudo, uma invasão de mentalidades. Geriu o problema dos refugiados, como geriu a neutralidade. Dava por um lado, retirava por outro. Abria as portas de entrada, mas transpunha para a política fronteiriça o velho adágio da porta da rua, serventia da casa. Portugal era uma espécie de paraíso transitório na província, com vista para o Atlântico e o sonho americano no fundo do horizonte. Entre Junho e Agosto de 1940, após a tomada de Paris, terão entrado em Portugal cerca de 12 mil refugiados. Em 1941, já teriam passado pelo território nacional mais de 40 mil. Os números não podiam ser exactos, pois os números da clandestinidade nunca são. Uns entravam em Portugal pela porta oficial. Muitos outros, nem por isso.

Renée Mariette Liberman, uma refugiada do Luxemburgo que nas Caldas da Rainha se tornou madame Renée da Costa e Silva, por via matrimonial com um médico português. Foi a única refugiada que permaneceu ali depois do fim da guerra. Foto: Col. Fernando Venda

Com Lisboa sobrelotada e as fronteiras inundadas de gente, Portugal resistiu sempre à solução de campos de internamento. Oliveira Salazar, optou por criar as chamadas "residências fixas", desviando os refugiados para zonas turísticas ou estâncias balneares e termais. Foi o caso das Caldas da Rainha, elevada a cidade em 1927, que na segunda metade da década de 30 passaria por enormes dificuldades. A guerra civil de Espanha disferiu um golpe profundo na hotelaria e no comércio local, em larga medida sustentados pela afluência às termas, que trazia gente de toda a parte, mas em larga escala da Extremadura espanhola. Talvez por isso, fosse um pouco mais cosmopolita que outras cidades com a sua dimensão, embora tão provinciana quanto era Portugal.

Uma estranha forma de exílio

A cidade tinha a logística e as infraestruturas para receber muita gente, mas não estava preparada para as ondas de choque civilizacional que havia de se cruzar com esta na rua. De início, os refugiados que ali foram chegando eram provenientes do olho do furacão nazi. Mas, com a guerra, começaram a chegar de todos os quadrantes invadidos pela Alemanha, de países muito mais desenvolvidos do que Portugal do Estado Novo. Para Salazar, que recusava a integração judia, os refugiados constituíam uma enorme dor-de-cabeça. Ainda por cima, multinacional. Por esta lógica, para que tivessem sempre em mente o seu estatuto provisório, os foragidos do nazismo não estavam autorizados a exercer em Portugal as suas profissões. Uma coisa era a política do Estado Novo em relação aos refugiados, outra bem diferente era a sua vida quotidiana nos locais de acolhimento. É como pregar teoria, que a prática desdiz.

A Gazeta das Caldas, órgão oficial da cidade – nessa altura, eivado de parcimónia ao regime por causa da censura -, refere-se sempre aos refugiados como os "estrangeiros". Em geral, as notícias sobre os "estrangeiros" eram como editais, que enumeravam os deveres que cabiam a estes e a quem os recebia: donos dos hotéis, pensões, hospedarias, casas particulares. Com pequenas excepções de reportagem, lá iam oferecendo descrições um pouco mais vívidas do pasmo que os refugiados causavam.

Como esta, com data de 1 de Julho de 1940: "Os hotéis ficaram cheios de estrangeiros – austríacos, ingleses, franceses, americanos, belgas e holandeses. Gente estranha, de todos os credos políticos e de todas as religiões recolheram ao bom abrigo de um Portugal tranquilo, graças ao Estado Novo, a Carmona e a Salazar".

Um mês depois, 1 de Agosto: "A cidade tem-nos oferecido, ultimamente, uma nota de vida cosmopolita, em virtude dos numerosos estrangeiros que nela vieram acolher-se, foragidos da tormenta que assola a maior parte da Europa. Dir-se-ia que estamos numa estação de turismo internacional. A cada passo soam aos nossos ouvidos diálogos e exclamações em várias línguas. Quase todos abalarão em breve, retomando a sua triste marcha a caminho de novos destinos mais ou menos incertos". Esta profecia estava certa e errada. Muitos foram abandonando a cidade, embora muitos outros tivessem ficado também, alguns destes até ao fim do conflito.

A presença dos refugiados havia de transformar a pacata sociedade caldense, deixando nesta marcas indeléveis nas consciências e nos comportamentos, que permaneceram no pós-guerra. O ócio a que foram condenados, permitia-lhes frequentar diariamente os locais públicos, exibindo os contrastes aos olhos de uma população estupefacta. Enquanto a Europa se reduzia a cinzas, ali desfilava, à vista de todos, o que a modernidade europeia tinha para oferecer.

Alguma caldense de então julgava possível passear em fato-de-banho de talha reduzida na praia da Foz do Arelho? E os vestidos curtos, com as pernas a descoberto?

E elas, de perna traçada, nas esplanadas, nos cafés, de cabelo solto nos sacros locais dos homens, fumando, como eles, olhando para eles como eles olhavam para elas. E aquela coisa das mulheres usarem óculos escuros. E de jogarem ténis com os homens. E aquele estranho hábito de se relacionarem de igual para igual. Nunca visto, meus senhores.

Naturalmente, foram as mulheres das Caldas da Rainha quem mais absorveu a mudança, por ser nelas que se sentia o contraste maior. Os homens, pelo que viam nos outros homens, também tinham contas a ajustar com a civilização. A diversidade era tal, de tantas nacionalidades, que no desfile podia passar a mais anónima das pessoas, como as mais insígnes, no cinema, na ciência, na literatura, na música, no desporto, nos negócios, na política. Havia os que tinha chegado às Caldas da Rainha somente com a roupa que tinham no corpo, à fome, nos limites da sua resistência, assim como os mais abonados, que conseguiram transportar o porte altivo e a elegância pelas fronteiras da guerra. E também aqueles que conseguiram trazer com eles fortunas incomensuráveis.

Havia um pouco de tudo, embora prevalecessem os que nada tinham. Para estes, estavam presentes as inúmeras instituições de apoio aos refugiados, nacionais e internacionais, que prestavam auxílio de toda a ordem, desde o pagamento de alojamento, à roupa e à comida. Na cidade, teve papel fundamental, entre outras, a American Jewish Committe, na rua da Travessa da Cova da Onça, onde também se instalou uma Sinagoga. As autoridades portuguesas não prestavam qualquer tipo de apoio aos refugiados.

Caldas da Rainha Social Club

Formou-se nas Caldas da Rainha uma espécie de sociedade multicultural, que lentamente se aglutinou, estabelecendo as suas regras próprias, que não eram as que emanavam da ditadura. Com as devidas cautelas, pois esta tinha nas cidade os seus tentáculos. O controlo aos refugiados era exercido pela Câmara e pela Polícia Internacional, um dos braços operacionais da PVDE (Polícia de Vigilância e Defesa do Estado), antecessora da PIDE. Todos os refugiados estavam obrigados a apresentar-se regularmente na Polícia Internacional, para renovar o seu visto e para solicitar autorização de movimentos para fora do perímetro da cidade. É claro que a liberdade de movimentos rapidamente foi conquistada. Viagens a Lisboa, porém, só com requerimento.

Georges Dobrynine, "apátrida" russo, revolucionou o corpo e a mente dos caldenses.As aulas de ginástica do Papa Urso ainda hoje são recordadas nas Caldas da Rainha. Foto: Col.Associação Portuguesa de Estudos Judaicos

Os refugiados estavam impedidos de exercer qualquer profissão. E a maioria não o fazia. Mas outros mantinham actividades comerciais paralelas. Uns trabalhavam para os comités. Outros leccionavam línguas ou davam aulas de ténis. Havia uma espécie de tolerância tácita das autoridades. E há até fotos de caldenses e refugiados a passear na Foz do Arelho em fatos de banho com o representante da Polícia Internacional. À 'movida' caldense, juntavam-se esporadicamente a presença de aviadores ingleses e até americanos. Quando um avião se despenhava em território nacional, os pilotos eram encaminhados para ali, até serem repatriados. Para os refugiados, tempo era o bem de consumo mais abundante.

Durante o dia, inundavam a cidade, enchiam os estabelecimentos, davam longos passeios no parque da cidade, frequentavam o Clube do Parque. E, como não podia deixar de ser, a estância termal. Até o Clube de Recreio, elitista, passou a admitir refugiados, por entender que se tratavam de verdadeiros cavalheiros, dignos da burguesia caldense. Para espanto, no casino chegou a fazer-se passagens de modelos. Qualquer ocasião era pretexto para uma vernissage. Os caldenses procuravam cada vez mais o convívio com os refugiados. E procuravam seguir-lhes as tendências, de moda e de comportamento. A cidade, que antes da guerra passava por dificuldades, agradecia. O ténis, modalidade pouco popular até então, ganhava grande notoriedade. Os refugiados organizavam torneios, verdadeiramente internacionais, em que alguns jogadores portugueses participavam também. Uma das grandes actividades da rapaziada local era ver as "estrangeiras" a jogar.

Entre os refugiados, o sector masculino desenvolveu um fascínio especial por uma jovem rapariga judia, de beleza hipnotizante, nascida em Berlim. Helga Liné era uma acrobata e contorcionista de mão-cheia, que fez debute na Festa Artística do Conjunto Carvalho dos Santos, em 1942. Desde esse dia, o coração dos homens batia mais forte só de falar dela. Helga Liné transformar-se-ia em estrela de cinema. Fez inúmeros filmes de terror. É uma das mulheres de Almodovar, em dois filmes do realizador espanhol. O sector feminino das Caldas, por sua vez, andava bastante assoberbado com a presença de Tino Clavari, super-campeão italiano de pugilismo, com músculos para dar e vender e dotes de Dom Juan. Clavari improvisou um ringue no Grand Hotel Lisbonense, onde defrontava pugilistas portugueses e amadores locais, que guardavam as nódoas-negras de recordação. Clavari teve de sair da cidade mais depressa do que estava previsto, por causa de um romance com a filha de um dignatário local.

"Era uma vida algo estúpida", recordaria mais tarde Renée Mariette Liberman, que nas Caldas da Rainha se tornou madame Renée da Costa e Silva, por via matrimonial com um médico português que tratava dos refugiados. Renée, por ser fluente em alemão, fazia de tradutora no consultório para os muitos refugiados provenientes da Alemanha. Foi ali que se apaixonaram, tendo casado em Setembro de 1945, quatro meses depois do fim da guerra. No pós-guerra, Renée Costa e Silva foi a única refugiada da II Guerra Mundial que permaneceu nas Caldas da Rainha. Nasceu no Luxemburgo, tinha nacionalidade inglesa, vivia na Bélgica e encontrava-se de férias no Luxemburgo quando as tropas alemãs invadiram o Grão-Ducado, em Maio de 1940. A mãe era natural do Luxemburgo, o pai, um comerciante judeu de sucesso, era britânico.

Partida para a Palestina de um grupo de refugiados das Caldas da Rainha. Foto: Col. Fernando Venda

O Luxemburgo era neutral na II Guerra Mundial, mas tal não impediu a anexação alemã, na rota estratégica para a invasão de França, Bélgica e Holanda. A família Liberman, que se encontrava de férias no Grão-Ducado, viu-se cercada pelos acontecimentos, conseguindo um visto para se refugiar em território francês, na pequena vila de La Châtre, na região Centro francesa, então a salvo da ocupação nazi. Ali viveram durante quase dois anos. Em 1942, com o jugo nazi de novo à ilharga, a família decidiu abandonar França, em direcção a um destino de luxo que tinham visto na revista Marie Claire: Estoril – um dos vértices do chamado Triângulo Dourado, exílio de eleição, salvo seja, da realeza europeia. Fariam a viagem de comboio, via Barcelona, Madrid e, finalmente, Lisboa, pela rota de uma guerra e duas ditaduras. Mas, na fronteira do Marvão, as autoridades trocaram-lhe as voltas. Todos os refugiados com visto obtido em Lyon, tinham como destino a cidade das Caldas da Rainha. Nunca tinha ouvido falar de tal lugar. Nunca pensaram encontrar na região Oeste um pequeno paraíso dentro de um oásis neutral que era Portugal. A sua vida ficaria para sempre ligada a esta cidade.

O misterioso "Papa Urso"

Das muitas centenas de refugiados que passaram pelas Caldas da Rainha, nenhum marcou a cidade como Georges Dobrynine, um entre quase dois milhões de russos no exílio, a quem o regime bolchevique retirou a cidadania, após a revolução de 1917. Para todos os efeitos, era um "apátrida". Dobrynine ficou para sempre conhecido nas Caldas da Rainha, como "Papa Urso". Um viajante crónico, com uma energia inesgotável. O Papa Urso era professor de Educação Física e Nervo-Cultura. Nos escassos meses da sua passagem pela cidade, conseguiu contagiá-la com o "vírus" do desporto. Como um furacão de simpatia e dinamismo, num ápice conquistou a juventude caldense. Ficaram na História da cidade as suas aulas de ginástica. Congregou quase todos os jovens caldenses, menos jovens também, as mulheres, até a polícia. O Clube do Urso Branco tinha centenas e centenas de pessoas. Não ficou o tempo suficiente para concretizar o seu projecto mais arrojado: uma ginásio flutuante na Foz do Arelho, destinado a todos os tipos de prática desportiva: ginástica, luta, ring-ténis, ciclismo, natação, ping-pong, saltos para a água.

Georges Dobrynine, o "Papa Urso" e o grupo de ginastas "Os Ursos Brancos" num ensaio coreográfico, em 1941. Foto: Col. Fernando Venda

Dobrynine partiu à velocidade com que chegou. Dele se disse que era espião alemão, que era espião ao serviço dos Aliados, que era agente duplo. A sua viúva voltaria muitos anos mais tarde às Caldas da Rainha para esclarecer que ele não era nada disso. Era só uma pessoa, refugiada pelas circunstâncias, que amava a vida. E que nunca esqueceu as Caldas da Rainha. O Papa Urso foi um dos hóspedes mais famosos do Madrid, um dos hóteis com mais História na cidade.

A cidade tem-nos oferecido uma nota de vida cosmopolita, em virtude dos numerosos estrangeiros que nela vieram acolher-se. Gazeta das Caldas

Quando a II Guerra Mundial eclodiu e as Caldas da Rainha se encheram de refugiados, o Hotel Madrid já não era hotel. Transformou-se em residencial. Onde viveram os mais incríveis hóspedes. A história deste hotel está ligada às termas, que no início dos anos 30 eram muito procuradas por espanhóis, sobretudo da Extremadura. Os fundadores do hotel, Joaquim e Adelina del Rio, eram extremanhos, de Cáceres. Durante a Guerra Civil de Espanha (1936-1939) as termas, muito frequentadas por espanhóis, ficaram quase ao abandono. E o hotel teve de fechar portas. Foi a presença dos refugiados que deu ao Madrid um novo fôlego, na versão "residencial".

No Hotel Madrid, como sempre foi conhecido, ficaram alojados os hóspedes mais distintos. Cidadãos do mundo, cosmopolitas e modernos, em fuga do Holocausto nazi. O Comité de Apoio aos Refugiados alugou então o 2º e o 3º andar do edifício, que teve sempre lotação esgotada. Em 1940, lá esteve hospedado Georges Dobrynine. Por baixo do quarto do Papa Urso, estava hospedado o agente da PVDE, enviado para a cidade pelo Estado Novo para controlar os refugiados e as possíveis actividades subversivas.

O hotel, ficava a meio caminho entre o parque da cidade e o quartel. E os militares começaram a captar interferências nas suas transmissões. Essas interferências, eram da BBC. E o sinal não podia estar longe. Quando o Papa Urso subitamente se foi embora, houve notícias que estaria preso em Caxias. A vox-pop associou os eventos, mas tal não aconteceu, como se provou mais tarde. Nem todos os hóspedes do Madrid causaram tanto furor como Dobrynine, mas até os mais discretos se iam com a mesma velocidade com que chegavam. Ao longo desse tempo, só um hóspede se tornou verdadeiramente residente, ocupando sempre o mesmo quarto, o número 36: Rafael Bordalo Pinheiro.

