Um jurista como Marcello Caetano, dobrado de historiador e prestando atenção à etnografia, não era o único a pensar que os trabalhos de Jorge Dias sobre o comunalismo de montanha se ajustavam como uma luva ao programa político de defesa do corporativismo.

A história das ciências sociais não interessa a ninguém?

Um jurista como Marcello Caetano, dobrado de historiador e prestando atenção à etnografia, não era o único a pensar que os trabalhos de Jorge Dias sobre o comunalismo de montanha se ajustavam como uma luva ao programa político de defesa do corporativismo.

Na recente apresentação de um livro do mais importante geógrafo português do século XX, um dos intervenientes sublinhou a coragem do editor. A sua argumentação partia das seguintes premissas: se, no campo da geografia que era o seu, eram pouquíssimos os que manifestavam interesse pela história da sua disciplina, como poderia um editor publicar, sem apoios, uma edição crítica dos cadernos de campo de Orlando Ribeiro, ainda por cima, antecedida de uma série de estudos que procuravam contextualizar historicamente essas mesmas notas? Só movido por uma arrojada temeridade o editor se poderia ter lançado a um tal projecto de livro. Mas quem iria ler tal livro que só poderia interessar um reduzido número de especialistas? Os geógrafos com certeza que não, pois, absorvidos pela prática da sua disciplina, muito dificilmente manifestavam interesse pela sua própria história.



A questão, mais ou menos angustiante, de saber quem é que vai ler os trabalhos produzidos no interior de um círculo restrito ou de uma única disciplina é recorrente. Por exemplo, os editores, preocupados em alcançar alguns benefícios comerciais, recorrem ao mesmo argumento para descartar a maioria das propostas que recebem. Dizem, então, que os livros são académicos, muito eruditos e a prova desse carácter circunscrito, de livros que não interessam a ninguém, está quase sempre nas fastidiosas notas de pé-de-página. O público, sobre o qual todos os editores têm uma imagem bem definida, não quer ler livros académicos...

Por sua vez, alguns campos disciplinares, que muito dificilmente encontram uma linguagem capaz de comunicar com um público mais alargado, retiraram-se do campo da publicação dos livros, para se encerrar no círculo especializado dos artigos e das revistas científicas. Este processo defensivo, que entrou em Portugal através da adopção muito parcial de modelos desenvolvidos em centros académicos mais avançados, conduziu à formação de uma cultura académica onde se assiste à depreciação do livro e das traduções, enquanto instrumentos destinados à transmissão de ideias. Se tanto, o livro fica reduzido ao estatuto de veículo de divulgação ou manual. Tal como se a ciência só estivesse nos artigos escrutinados pelos pares e os livros tivessem passado a funcionar como uma espécie de arcaísmo, sinal de uma obsolescência. Ridículo!

Existem outros processos que contribuem para a mesma depreciação do livro. Refiro-me à ideia, alucinada e confusa, de que o livro deixou de existir e foi, pura e simplesmente, absorvido por bases de dados, revistas electrónicas e a famigerada digitalização, à qual deve ser dada toda a prioridade. Se não alinharmos nesta lengalenga, no mínimo, estaremos a incorrer numa concepção ultrapassada do que deve ser o conhecimento ou a circulação da informação. Uma vez que está tudo na NET, como se ouve a cada passo, não temos de nos preocupar sequer com aquilo que lá não está, a começar pelos livros.

Em Portugal, por exemplo, onde são notórias as dificuldades que sempre existiram de criação de uma cultura de bibliotecas, centrada na leitura de livros, agora que chegámos à idade digital, só por ironia se pode dizer que as mesmas dificuldades deixaram de ser uma preocupação. É o que se repete a cada passo ou, pior, se insinua com um descaramento patibular. As maravilhas das bases de dados e da digitalização resolvem todos os problemas... Não discuto a sua utilidade, mas resolverão mesmo? Não será esta apenas a opinião de cientistas que nunca abriram um livro e cuja cultura literária, tantas vezes, não vai além do que aprenderam no secundário?

Estou também convencido de que, em Portugal, a inexistência de uma cultura do livro e da leitura é causa e consequência de um campo cultural onde a universidade dificilmente se consegue impor como criadora de um sistema central de valores. O problema é tanto mais grave quanto nos concentramos em áreas das humanidades, da história, da economia, do direito e das ciências sociais. Porquê? Precisamente, porque é no interior destas mesmas áreas que a formação de base depende da leitura de livros.

Mais concretamente, não só no interior da sala de aula, mas também do ponto de vista da investigação e do lançamento de novos projectos, professores, investigadores e alunos estão ou deveriam estar, permanentemente, em confronto com as obras e os autores que os precederam. É através da sua leitura e comentário que os alunos são formados, da mesma forma que é em confronto com as grandes obras que se definem os campos de investigação em que conseguimos inovar e alcançar argumentos de carácter analítico mais pertinentes. O progresso da ciência, de que depende o ensino universitário, baseia-se na cultura do livro, das bibliotecas e da leitura.

A questão da necessidade de um confronto com os livros anteriores – relacionada com a existência de bibliotecas que ponham à disposição as obras clássicas, mas também as modernas – é tanto mais decisiva quanto só podemos avançar no interior de um determinado campo de estudos, se formos capazes de controlar a bibliografia que sobre ele existe, ou seja, os livros dos autores que, directa ou indirectamente, muitas vezes oferecendo pontos de vista comparativos e de que discordamos, configuram esse campo.

Mais: é decisivo que, em relação a um campo de estudos, estejamos sempre em posição de traçar a história desse mesmo campo. Ponto de lado, aliás, a confissão inicial, bastante ingénua, mas porventura muito sincera, de que os cientistas sociais de um determinado campo (seja, a geografia, mas a ideia poderia ser aplicada a qualquer outro campo) não estão interessados em fazer a história da sua disciplina. É que a história dos instrumentos de conhecimento de uma determinada disciplina é, ela própria, um dos grandes instrumentos, talvez mesmo o principal, de controlo e vigilância do nosso campo de estudos. Se não o empreendermos, em lugar de as nossas análises serem capazes de controlar os procedimentos e os conceitos utilizados, acabarão por ser por eles controladas.

De facto, quando tomamos em consideração outros campos ou territórios, deparamo-nos com questões relativas à natureza de uma história das ciências sociais. A questão mais importante tem uma dupla face. Por um lado, trata-se de saber ao certo quando é que as ciências sociais tiveram início em Portugal. Por outro lado, em função da localização no tempo desse ponto de partida, a questão que se coloca diz respeito às dependências políticas desses novos saberes, que variam consoante as disciplinas em causa e os relativos critérios de aferição da sua cientificidade.

Uma narrativa relativamente instalada e de fácil circulação tende a pensar que as ciências sociais, a sociologia muito em particular, tem por detrás uma orientação mais ou menos socialista, de esquerda. Logo, o seu início coincide, mais coisa menos coisa, com 1974 e as possibilidades abertas por Abril. Do ponto de vista da institucionalização académica das ciências sociais, em Lisboa ou em Coimbra, esta narrativa construída à esquerda tem alguma justificação. Aliás, não foi por acaso que Vasco Pulido Valente ironizava acerca da sociologia, quando a considerava uma mistura de socialismo e astrologia.

No entanto, será sempre possível encontrar outros marcadores e fazer recuar no tempo esse mesmo início das ciências sociais. Adérito Sedas Nunes, um economista de formação, que conseguiu converter no final da década de 1950 um organismo de estudos sobre o corporativismo num gabinete de investigações sociais – reunindo um conjunto de bolseiros e investigadores e lançando uma importante revista, intitulada Análise Social – defendia que as ciências sociais tinham sido criadas quando o regime fascista de Salazar, na sua dimensão mais corporativa, tinha deixado de acreditar em si mesmo. Criou, então, espaço para a dissidência, a qual surgiu sob a forma de uma prática das ciências sociais, com a sociologia à cabeça. Trata-se de uma tese que talvez tenha o seu fundo de verdade, sobretudo, se se pensar que, a partir da década de 1950, o corporativismo na sua versão jurídica e legal, que estava por cumprir, procurou a sua reconversão com base numa maior aproximação às ciências sociais.

Esta última narrativa – feita tantas vezes de frente para trás – só tem pernas para andar se for separada da outra principal dimensão das políticas do Estado Novo – a política ultramarina. É que, ao lado do corporativismo, o império colonial, rebaptizado na década de 1950 com o nome de ultramar, também suscitou uma ampla mobilização de recursos descritivos e analíticos. A antiga Escola Colonial, elevada a instituto universitário de ciências sociais e política ultramarina por Adriano Moreira, em 1961, na altura do início da Guerra em Angola, concentrou recursos materiais e humanos que estiveram muito para além dos que foram alguma vez postos à disposição do corporativismo. Bastaria perceber a dimensão das missões de estudo e das publicações em relação ao ultramar, para se perceber que o corporativismo funcionou sempre com muito menos recursos.

Diga-se, ainda, de passagem que em ambos os domínios – corporativismo ou ultramar – os especialistas, ou aspirantes a tal em ciências, incluindo as sociais, sempre procuraram ganhar distância em relação às elites dominantes, no essencial, oriundas das faculdades de Direito do país. Outro ponto de convergência diz respeito à Igreja, à doutrina católica e à presença de eclesiásticos nos quadros das novas instituições. No caso da antiga Escola Colonial, talvez se tenha feito sentir com mais intensidade uma deliberada distância em relação aos saberes jurídicos. E, no caso de Sedas Nunes, se tenha assistido a uma maior aproximação aos meios militares, nomeadamente à Academia Militar.

Noutro lugar, defendi que o estudo acerca das formas de institucionalização e de ensino das ciências sociais, como as que foram impulsionadas por Sedas Nunes e Adriano Moreira, na transição da década de 1950 para 1960, tem de ser feito prestando a devida atenção ao que ficou de fora. Investigadores houve, como Vitorino Magalhães Godinho ou Alfredo Margarido, provavelmente com uma muito maior capacidade de inovação e de internacionalização, que não dispuseram de instituições, nem de escolas com os seus sistemas de patrocinato e clientelismo. Funcionando como uma espécie de marginais, capazes de obter o seu próprio reconhecimento em instituições académicas estrangeiras, o seu papel na investigação da história e das ciências sociais foi tanto ou mais importante do que aqueles que foram integrados em processos de construção institucional.

O último reparo, de comparação entre o papel dos indivíduos e das instituições, afigura-se decisivo se quisermos compreender configurações anteriores das ciências sociais. Isto porque o papel dos indivíduos se afigurou sempre mais decisivo na marcação de territórios de pesquisa, independentemente do nível ou sedimentação das instituições. A este respeito, atente-se, por exemplo, nos casos de Orlando Ribeiro, em relação à geografia, e da etnologia ou antropologia, com Jorge Dias à cabeça. Em ambos os casos, as ligações ao Estado Novo – declaradas quase duas décadas antes do momento Sedas Nunes / Adriano Moreira acabado de referir – são mais do que evidentes.

Jorge Dias doutorou-se, sob a orientação de um professor nazi, em Munique, em pleno regime de Hitler. A sua entrada no sistema da investigação aconteceu logo a seguir à Segunda Guerra e foi-lhe facultada por um dos maiores colaboradores do Estado Novo, o médico e antropólogo Mendes Correia que lhe serviu de modelo e acabou por ser o seu principal mentor (na articulação de áreas, na constituição de uma equipa, na construção de uma rede de contactos internacionais, na criação de instituições de pesquisa e de recolha de dados, etc.).

Os livros iniciais de Jorge Dias sobre Vilarinho das Furnas (1948) e Rio de Onor (1954) versaram sobre formas de comunitarismo rural e de montanha. Ao longo da década de 1960, o seu foco deslocou-se do mundo rural para o dos usos e costumes dos macondes, só em parte sujeitos a um processo de destribalização e de integração nas estruturas do império colonial português em Moçambique. Tanto no caso do comunitarismo do Norte de Portugal, como no dos macondes, a etnografia de Dias versava sobre duas formas de sobrevivência.

Claro está que a actuação e a obra de Dias se alargou a muitos outros domínios: da formação de equipas ou de missões de investigação à criação de um museu, do ensino universitário à participação numa rede de contactos internacionais, sem esquecer a sua colaboração com centros de tomada de decisão políticos e militares (analisada em profundidade pelo falecido antropólogo Rui Pereira, em relação a Moçambique). Porém, a sua novidade, em relação a configurações anteriores, não estará sobretudo na força dos seus livros monográficos acabados de referir?

Quando os antropólogos fazem a história da sua disciplina, encontram um dos seus momentos fundadores precisamente na força inovadora dessas monografias, sustentadas por um trabalho de campo e uma presença no terreno a seguir. Numa colecção, infelizmente extinta, como a “Portugal de Perto” (Dom Quixote), dirigida por Joaquim Pais de Brito, bem como numa série de ensaios sobre a história da antropologia da autoria de João Leal, José Manuel Sobral e João Pina Cabral – Jorge Dias, com as suas monografias relativas aos modos de vida comunitários de montanha, marca um momento fundador. Na opinião experiente dos investigadores acabados de referir, a história da sua disciplina tem raízes que remontam ao século XIX e que passam pelos trabalhos de Rocha Peixoto, Consiglieri Pedroso, Adolfo Coelho, Teófilo Braga e Leite de Vasconcelos. Contudo, o salto qualitativo, uma qualquer ruptura epistemológica ou uma maior institucionalização e autonomia da disciplina só terão acontecido com a figura, quase heróica e intocável, de Jorge Dias. Trata-se de um modo de fazer a história de uma disciplina das ciências sociais de frente para trás, do qual discordo.

Marcello Caetano, na sua dupla qualidade de professor de direito e ideólogo do corporativismo, na terceira edição do seu Manual de Direito Administrativo (1951; 1.ª ed., 1937) sugeriu um ponto de vista diametralmente oposto. Para ele, Jorge Dias, que cita com evidente apreço, inseria-se numa genealogia de trabalhos etnográficos iniciados no princípio do século XX, com Rocha Peixoto, e que passavam por Leite de Vasconcelos, sem esquecer a influência anterior de Alberto Sampaio. A etnografia dos campos, da aldeia, da freguesia, do comunalismo ou do município, da confraria ou da Misericórdia – onde se fazia sentir a integração e uma democracia de base ancestral – articulada com uma história onde se discutia a existência do feudalismo, cujos expoentes máximos eram Paulo Merêa e Cabral Moncada, servia de lastro às visões doutrinárias do corporativismo.

Em suma, as monografias sobre o comunalismo de montanha respondiam a uma tarefa mais ampla – profundamente politizada, porque inserida num programa doutrinário de justificação do corporativismo. Se não fizermos a história desse aproveitamento e do significado dessas mesmas obras, corremos o risco de considerar que os mesmos livros representam uma arcádia, quando eles são parte de um processo que recua no tempo e que abriu a porta às visões corporativas do Estado Novo. Um jurista como Marcello, dobrado de historiador e prestando atenção à etnografia, não era o único a pensar que os trabalhos de Jorge Dias se ajustavam como uma luva ao programa político de defesa do corporativismo.

