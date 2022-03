Sem água, não teremos uma acção suficientemente rápida sobre os fogos florestais de Verão.

Opinião Portugal 3 min.

Seca

Portugal, a esperança nas chuvas da Primavera

Sérgio FERREIRA BORGES Sem água, não teremos uma acção suficientemente rápida sobre os fogos florestais de Verão.

Apesar das garantias dadas pelo ministro do Ambiente, a seca tem-se agravado, nas últimas semanas e Portugal pode mesmo chegar a uma situação de calamidade.

Mas há sinais de esperança. Na semana passada, embora com níveis de precipitação muito modestos, houve alguma chuva que, em zonas mais castigadas, como o Alentejo, serviu para permeabilizar os solos, o que pode ser fundamental para evitar inundações, quando a chuva vier, com maiores valores. E essa acção pode continuar esta semana, porque há previsão de chuvas, em todo o país. Se a água penetrar nos terrenos agrícolas e florestais, a probabilidade de inundações será menor.

Alguns especialistas recomendam o reforço da capacidade de armazenamento de água, que devia ser guardada para os anos de mais fraca pluviosidade. Isto quer dizer que devíamos construir mais albufeiras. Mas o poder político não pensa assim.

Mas os especialistas temem ainda outro factor desta seca. Os stocks de água são manifestamente insuficientes, para garantir os consumos agrícolas, industriais e domésticos. Portanto, é precisa ainda muita água, para encher as albufeiras e garantir que no Verão teremos água, para cobrir as necessidades. As regiões mais problemáticas, como sempre, são o Alentejo, onde já há animais em situação de magreza extrema por escassez de pastos e o Algarve. Os prejuízos agrícolas, nalguns casos, já são irreparáveis.

O quadro não é muito diferente daquele porque já passámos noutros anos e o problema parece não ter solução. Ciclicamente, repete-se. Alguns especialistas recomendam o reforço da capacidade de armazenamento de água, que devia ser guardada para os anos de mais fraca pluviosidade. Isto quer dizer que devíamos construir mais albufeiras.

Mas o poder político não pensa assim. O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, desvaloriza essa proposta, com uma resposta habilidosa: se não temos água, o que vamos meter nas albufeiras?

As associações ambientalistas, como acontece sempre que se pretende construir uma infra-estrutura que altere a bucólica passagem, contestam esta solução e ameaçam recorrer para as instituições europeias, incluindo os tribunais.

Parece que tudo vai continuar como está, com o constante agravamento da situação. É difícil prever quantos anos são precisos, para estarmos a ser fustigados por mais uma seca. Mas é fácil adivinhar que as suas consequências serão muito piores que as actuais. Basta olhar para o histórico.

Enquanto isto, começam a surgir as campanhas, para um uso mais racional da água, medida que não vai resolver coisa alguma. E o Governo já devia saber que os consumos só serão mais parcimoniosos quando abrirmos a torneira e não encontrarmos uma gota. Aí, sim, vamos mesmo poupar, porque não temos o que gastar.

Finalmente, um outro aspecto da possível tragédia. Sem água, não teremos uma acção suficientemente rápida sobre os fogos florestais de Verão. E as desgraças mais recentes ainda estão traumaticamente na memória de todos.

(Este autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico.)

Sérgio Ferreira Borges, professor e jornalista É professor de jornalismo, no Centro Protocolar de Formação de Jornalistas e em várias universidades. Como jornalista, trabalhou em jornais, rádios e concluiu a sua atividade, na EuroNews, a televisão pan-europeia de notícias. Foi assessor de imprensa e chefe de gabinete, da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.