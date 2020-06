Num ataque de fúria há seis anos, Christian Bruckner terá assumido o envolvimento no desaparecimento de Madeleine McCann

"A criança está morta". O testemunho que incriminou o novo suspeito no caso Maddie

Preso por "crimes sexuais e tráfico de droga", o alemão que viveu no Algarve entre 1995 e 2007 terá confessado a autoria do rapto que assombra a Praia da Luz há treze anos. Na origem da investigação conjunta das autoridades alemães e britânicas está o testemunho de uma mulher que ouviu Christian Bruckner a dizer que estava envolvimento no desaparecimento da filha mais velha do casal McCann.

AFP

O episódio que veio a incriminar o homem de 43 anos aconteceu em 2014, no quiosque que dirigia em Braunschweig, na sua terra natal. Citada pelo jornal Bild, uma das empregadas do espaço conta que o alemão reagiu com agressividade a uma conversa dos amigos sobre o caso que deu origem a um documentário no Netflix.

"Queria que nós parássemos e gritou: A criança está morta e isso é uma coisa boa", reproduziu Lenta Johlitz. Em seguida, Christian Bruckner terá dado a entender que se desfez do corpo de Madeleine McCann. "É muito fácil desfazermo-nos de um corpo rapidamente. Os porcos também comem carne humana".

Pistas insuficientes e novos casos

De resto, as próprias autoridades alemãs assumem que a investigação leva a crer que Christian Bruckner matou a criança que desapareceu do quarto onde estava a dormir com os irmãos num aldeamento turístico da Praia da Luz.

AFP

Em entrevista ao programa Crimewatch da estação alemã ZDF, o inspetor responsável pelo inquérito assumiu ter recebido pistas que relacionavam este homem ao crime em 2014. Na altura, não foram suficientes para associar Christian Bruckner ao crime que as autoridades portuguesas chegaram a atribuir aos pais da menina.

Entretanto, o Serviço Federal de Polícia Criminal da Alemanha (BKA) quer descobrir, com ajuda da polícia portuguesa, se o agressor sexual alemão estará envolvido no desaparecimento de outras crianças. Além de Maddie, Christian Brückner pode estar envolvido no rapto de René, de 6 anos, desaparecido numa praia de Aljezur em 1996, e da chamada "Maddie alemã" que desapareceu num parque em 2015. Inga tinha 5 anos quando desapareceu na floresta durante um piquenique em família.

Outros testemunhos

Segundo a imprensa alemã, a BKA também reabriu o caso do homicídio de jovem de 16 anos Carola Titze, na Bélgica, há 24 anos. Recentemente, em entrevista a uma cadeia de televisão alemã o porteiro da escola da cidade natal do principal suspeito do caso Maddie contou que, por diversas vezes, vou crianças a entrar pelo portão com peluches e outros brinquedos. "Quando lhes perguntava onde os arranjavam, diziam que um certo 'cristão do quiosque' lhes tinha dado. Quando penso nisso agora, fico doente", relatou.

Em Braunschweig não se fala noutra coisa. Os vizinhos contam que o alemão deixou os dois cães morrer à fome e à sede durante uma temporada de férias de seis semanas em Portugal. Garantem ter visto "crianças muito pequenas a trabalhar no quiosque" e ter visto "marcas no pescoço" da ex-namorada do homem de 43 anos que "devia ter cerca de 17 anos".













