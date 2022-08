Houve cerca de 200 cancelamentos de voos em três dias de greve, de acordo com a Portway. Sindicato fala em 230.

69 voos cancelados este domingo. Portway considera greve "ato irresponsável"

A Portway reconhece que o terceiro dia de greve do sindicato dos trabalhadores de aviação, hoje, provocará 69 cancelamentos de voos, em Lisboa e Porto, e classifica a paralisação como “um ato irresponsável”.

A empresa de assistência em terra nos aeroportos portugueses disse que a adesão à greve do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC) foi de apenas 14%, mas admitiu que a paralisação vai obrigar ao cancelamento de 33 voos em Lisboa e 36 no Porto, num total de 196 cancelamentos no período dos três dias de greve.

“A Portway reitera que esta foi uma greve sem razão e um ato irresponsável, que prejudica a recuperação financeira da empresa e a capacidade de traduzir essa recuperação em melhores condições para os trabalhadores”, disse a Portway, em comunicado.

A empresa lamenta os prejuízos para os passageiros, para as companhias aéreas e para a própria Portway, dizendo que sai desta situação com “uma posição comercial e económica mais fragilizada”.

No comunicado, a Portway rejeitou os motivos alegados para a convocação da greve pelo SINTAC, garantindo que a empresa “cumpre com toda a legislação e regulamentação aplicáveis", incluindo os acordos de empresa em vigor e os direitos laborais”, lembrando que fez atualizações remuneratórias de 11% desde 2019 e pagando feriados com um acréscimo de 150% face ao valor/hora.

Rejeitando igualmente as críticas sindicais de falta de investimento, a Portway diz que tem investido anualmente cerca de dois milhões de euros em equipamentos e instalações, com dois objetivos: “melhorar as condições dos trabalhadores e a ‘performance’ ambiental da empresa”. A empresa denunciou ainda a falta de disponibilidade para o diálogo por parte dos trabalhadores e dos seus representantes, nomeadamente do SINTAC.

“Ficou demonstrada, mais uma vez, a ausência de disponibilidade deste sindicato para uma negociação equilibrada, face ao contexto económico da empresa, no sentido de garantir uma partilha justa do valor com os trabalhadores e assegurar a viabilidade económica da empresa e dos empregos a longo prazo”, pode ler-se no comunicado hoje divulgado.

A Portway garante, por sua vez, que continuará a “promover um diálogo objetivo e realista com todos os parceiros disponíveis” para “evitar as dificuldades que todo o setor enfrenta”.

É para continuar

Os três dias de greve dos trabalhadores da Portway causou o cancelamento de, pelo menos, 230 voos nos aeroportos de Lisboa e Porto, diz por sua vez o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC), prevendo novas ações de luta.

“Teremos outras ações, embora nestas ocasiões, o melhor é absorvermos tudo o que se passou, fazer um balanço de tudo e ver o que é que vamos fazer a partir do dia de amanhã [segunda-feira]”, afirmou Pedro Figueiredo, dirigente do SINTAC, em declarações aos jornalistas.

Relativamente ao balanço dos três dias de greve dos trabalhadores da Portway, que teve início às 00:00 de sexta-feira e se mantém até às 24:00 de hoje, o dirigente sindical disse que, no total, há registo do cancelamento de “230 voos, pelo menos”, nos aeroportos de Lisboa e Porto.

Com Lusa.

