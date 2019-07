Nos últimos três anos, as novas famílias de mais de meia centena de menores adotados desistiram dos meninos e entregaram-nos de novo ao estado.

53 crianças adotadas foram devolvidas às instituições

Nos últimos três anos, as novas famílias de mais de meia centena de menores adotados desistiram dos meninos e entregaram-nos de novo ao estado.

Em Portugal, nos últimos três anos foram devolvidas 53 crianças que tinham sido adotadas às instituições de onde tinha saído, avança o Diário de Notícias (DN).

Em 2016, foram interrompidas 19 adoções, em 2017, 20 crianças foram devolvidas e em, 2018, as novas famílias de 14 meninos levaram-nos de volta às instituições, segundo os relatórios do Conselho Nacional de Adoção e CASA, Caracterização Anual da Situação de Acolhimento, que o DN teve acesso.

“O número até pode ser reduzido em termos percentuais, mas para as 20 ou 15 crianças que criaram expectativas de ter uma família, que chegaram ao ponto de conhecer os candidatos, de ir viver com eles e depois regressam à instituição, é muito complicado e em alguns casos dramático”, diz na reportagem do DN a psicóloga Rute Agulhas, que acompanha menores em acolhimento e que fez parte da comissão da Ordem dos Psicólogos que reviu o processo de avaliação dos candidatos à adoção.

Em 2017, das 20 crianças que regressaram às instituições, 11 eram do sexo feminino e nove do sexo masculino. Quanto ao ano passado, embora os dados ainda não tenham sido divulgados, o DN avança que o número de menores devolvidos baixou para 14. Deste total, seis das interrupções de adoção aconteceram durante o chamado período de transição, que dura entre 15 a 30 dias, a partir do momento em que criança e família se conhecem. Já oito dos casos aconteceram mais tarde, nos seis meses seguintes ao tribunal autorizar a adoção por aquela família, ou seja, na fase de pré-adoção.

Há menores que são devolvidos ainda mais tarde, escreve o DN. Já depois da fase de pré-adoção, que segundo os técnicos é a fase de enamoramento entre a criança e a família.

E há famílias que decidem que afinal já não querem ficar com as crianças passado ainda mais tempo. Anos até.

Há crianças adotadas que chegam a viver anos com a família e depois são devolvidas. “São devolvidas quando começam a crescer e a dar problemas comportamentais, próprios da idade de quem está na adolescência”, refere ao DN Rute Agulhas.

Só que estes dados já não aparecem nas estatísticas oficiais. De acordo com o Observador, que também citou a notícia do DN, nestas situações, já não se trata de devolução mas sim de abandono. Porque, a partir do momento em que a adoção é decretada, o menor já não pode ser devolvido à instituição, e se for, está em causa o crime de abandono de menor, segundo este site de notícias.