36 pessoas resgatadas do mar após naufrágio no Algarve

Lusa A pronta intervenção das equipas de salvamento permitiu resgatar todos os passageiros e tripulantes da embarcação turística naufragada, ao largo da Lagoa. Não houve feridos.

Um grupo de 36 pessoas foi esta segunda-feira resgatado do mar, sem ferimentos, depois de a embarcação marítimo-turística em que seguia ter afundado, ao largo de Lagoa, no Algarve, disse à Lusa o capitão do porto de Portimão.

O responsável da capitania do porto algarvio, Rodrigo González dos Paços, disse à agência Lusa que o alerta para a Polícia Marítima local foi recebido cerca das 13h30, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), e foram enviados para o local um conjunto de embarcações para fazer o salvamento, que decorreu de forma efetiva e sem necessidade de qualquer vítima receber assistência hospitalar.

Quatro crianças recolhidas

O alerta deu conta de “uma embarcação marítimo-turística com cerca de 40 pessoas” que “estava a naufragar a sul do farol de Alfanzina”, no concelho de Lagoa, distrito de Faro, e as embarcações que se deslocaram para a zona acabaram por recolher todos os passageiros, num total de 36 pessoas, entre elas quatro crianças, que foram transportados para o Centro de Naval de Portimão.

“Tinha 36 pessoas a bordo, das quais dois tripulantes e quatro crianças. Logo que foi recebida a ocorrência, foram encaminhados para o local meios da Política Marítima, da Estação Salva-Vidas de Ferragudo e outras embarcações marítimo-turística. Quando chegaram, as pessoas estavam todas com colete envergado e foram recolhidas da água”, afirmou o capitão do porto.

A mesma fonte esclareceu que os passageiros recolhidos do mar foram depois “transportados para o Clube Naval de Portimão, onde o Comando Regional de Emergência e Proteção Civil colocou meios de apoio à Autoridade Marítima Nacional”, fazendo uma “triagem médica” das vítimas.

Após a primeira avaliação do seu estado de saúde, a Polícia Marítima fez a sua identificação e as pessoas foram, num autocarro disponibilizado pela Câmara de Portimão, “encaminhadas para as unidades hoteleiras” onde estavam alojadas.

Meia centena de operacionais

“Ninguém necessitou de assistência hospitalar, tudo correu bem, foram resgatadas prontamente, feita a triagem médica, a identificação e o reencaminhamento para as unidades hoteleiras”, resumiu.

Na operação, participaram meia centena de operacionais, apoiados por 18 veículos e três embarcações, uma dos bombeiros, outra da Polícia Marítima e a da Estação Salva-vidas de Ferragudo e várias outras marítimo-turísticas, salientou o capitão do porto.

A mesma fonte disse ainda que esteve um “helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) de prevenção no ponto de apoio naval de Portimão”, mas o seu serviço “não foi necessário, porque ninguém foi para o hospital”, acrescentou.

Questionado sobre as causas, o capitão do porto respondeu que vai ser aberta uma investigação para determinar as causas.

