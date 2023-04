O isolamento internacional de Portugal era insuportável.

Opinião Portugal 2 min.

Ditadura

25 de Abril: o golpe inevitável

Sérgio FERREIRA BORGES Houve uma conjugação de circunstâncias que conduziu os militares (…) para um golpe que derrubou o regime.

Quase toda a gente sabia que o golpe de Estado estava iminente, embora a data exacta fosse apenas do conhecimento de alguns, como facilmente se compreende. Até a PIDE sabia que o movimento estava em marcha.

Marcelo Caetano, nas suas conversas com Diogo Freitas do Amaral, poucos meses antes da revolução, já lhe tinha confessado a sua suspeita de que o golpe estava prestes a acontecer. Freitas do Amaral conta isso, no primeiro volume das suas memórias.

Os velhos generais também o sabiam e tentaram iludir a realidade, com aquela manifestação de apoio a Marcelo Caetano que lhes valeu o epíteto de "brigada do reumático". O general Kaúlza de Arriaga, igualmente, tinha informações precisas e, por isso, tentou o contragolpe por antecipação. Mas foi traído, como ele próprio me disse várias vezes, por gente que estava cheia de medo.

O isolamento internacional de Portugal era insuportável.

Na última reunião conspirativa deste grupo, marcada para Paço de Arcos, foram mais as ausências que as presenças e Kaúlza percebeu, naquele momento, que não tinha forças para se antecipar ao Movimento das Forças Armadas.

Antes, a 16 de Março, tinha acontecido a intentona das Caldas da Rainha que se saldou por um enorme fracasso dos oficiais da linha spinolista. Uma pequena força da GNR - bem equipada, diga-se - foi suficiente para suster os insurgentes das Caldas e para os devolver à procedência.

Mas muitos oficiais ficaram detidos na Trafaria e criaram com isso a urgência de um golpe que os devolvesse à liberdade.

Perante tudo isto, o golpe do movimento dos capitães não se podia atrasar e não podia falhar. Todos os detalhes tinham de ser pensados ao pormenor, para que fossem infalíveis. E assim foi.

Houve uma conjugação de circunstâncias que conduziu os militares e muitos extractos da sociedade civil, para um golpe que derrubou o regime. À contestação política que ia crescendo, juntou-se uma recessão económica, provocada fundamentalmente pelo choque petrolífero do último trimestre de 1973.

Depois, a insatisfação dos oficiais subalternos das forças armadas, que se viram ultrapassados nas promoções pelos milicianos chamados a cumprirem uma segunda comissão em África. Há que registar também a crescente politização dos jovens oficiais, muito influenciados pelos milicianos, saídos da crise académica de 1969 e incorporados compulsivamente no exército.

Finalmente, a contestação internacional à política colonial portuguesa. Uma contestação que chegou até à Assembleia Geral das Nações Unidas, passando pelas mais importantes chancelarias europeias. Enquanto isto, os dirigentes dos movimentos emancipalistas africanos eram recebidos em todas as capitais, onde lhes era dado apoio às suas lutas. O isolamento internacional de Portugal era insuportável.

Assim se fez o 25 de Abril.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Sérgio Ferreira Borges, professor e jornalista É professor de jornalismo, no Centro Protocolar de Formação de Jornalistas e em várias universidades. Como jornalista, trabalhou em jornais, rádios e concluiu a sua atividade, na EuroNews, a televisão pan-europeia de notícias. Foi assessor de imprensa e chefe de gabinete, da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.