25 Abril. PR quer "precauções bem explicadas" e rejeita "separar velhos e novos" no combate à covid-19

Lusa O Presidente da República defendeu hoje que no combate à propagação da covid-19 é preciso "conjugar aberturas amadurecidas com precauções bem explicadas e bem compreendidas" e rejeitou uma vez mais "o simplismo de separar velhos e novos".

No seu discurso na sessão solene comemorativa do 46.º aniversário do 25 de Abril, na Assembleia da República, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que este momento exige unidade e prometeu que os mortos pela covid-19 "hão de merecer no fim desta privação uma homenagem coletiva daqueles que não puderam prestar a sua homenagem pessoal".



O chefe de Estado afirmou também que haverá que "retirar, a seu tempo, as lições" desta crise de saúde pública, que no seu entender mostrou "as fragilidades, as desigualdades, as clivagens" do tecido social português e "as debilidades, as carências, as descoordenações, a rigidez, a lentidão" em várias instituições - "em demasiadas", observou, sem dar exemplos.

"Esta hora impõe-nos unidade. Unidade que não é nem unicidade nem unanimismo. Mas unidade entre os portugueses, que o têm lembrado no seu dia a dia, e unidade entre os responsáveis políticos, uma convergência que tem sido decisiva para Portugal", declarou.

Marcelo Rebelo de Sousa considerou que "a crise económica e social" resultante da pandemia de covid-19 se fará sentir "durante anos" e que agora é preciso "conjugar aberturas amadurecidas com precauções bem explicadas e bem compreendidas que há a conjugar" e "acorrer aos desempregados, aos que estão em risco de o ser, às famílias aflitas, às empresas estranguladas".

"Temos de continuar a resistir ao desgaste, à fadiga, à lassidão, temos de manter a máxima convergência possível, temos de não ceder ao simplismo de separar velhos e novos, metropolitanos, urbanos e rurais, regiões autónomas, sem embargo da sua autonomia específica, Porto, Norte, Centro, Alentejo, Algarve e Lisboa. E também não cair na tentação fácil de discriminar ideias, correntes de opinião ou pessoas, como se o 25 de Abril fosse só de uma parte de Portugal", acrescentou.

