25 Abril celebrado fora das ruas e com menos de uma centena no Parlamento

Sem desfiles nas cidades, concertos e fogo de artifício, a festa dá lugar a uma sessão solene reduzida, para que a data da democracia não seja suspensa pela pandemia.

Pela primeira vez na história da democracia, o 25 de Abril será assinalado à porta fechada, na Assembleia da República, com menos de 100 pessoas e sem ações e desfiles nas ruas das principais cidades portuguesas.

A pandemia da covid-19 e as atuais restrições de circulação e aglomerados populacionais levou a que as comemorações fossem repensadas para os constrangimentos atuais, com algumas polémicas à mistura.

A comemoração, este sábado, do golpe militar que derrubou a ditadura há 46 anos, realiza-se apenas no Parlamento, tendo o tradicional desfile na Avenida da Liberdade, promovido pela Associação 25 de Abril, sido cancelado ainda em março.



O número de participantes previstos começou por ser, inicialmente, de 130 pessoas (um terço dos deputados, 76, e convidados), por comparação com as mais de 700 na cerimónia do ano passado. Entretanto, desceu para menos de 100, e na quinta-feira, 22 de abril, os principais partidos “encolheram” os seus representantes, até serem 46 deputados, no total.



As polémicas também foram variando, tendo início na discordância entre partidos sobre o formato da sessão na Assembleia e número de participantes, terminando em petições online, contra e a favor da sua realização, considerando a atual pandemia e o estado de exceção em que o país se encontra.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a quem coube a iniciativa de decretar e renovar o estado de emergência, defendeu, a 28 de março, que o 25 de Abril "tem de ser comemorado" porque nem o país nem a democracia estão suspensos, remetendo para o parlamento a forma de assinalar a data devido à pandemia de covid-19.



Por maioria, PS, PSD, BE, PCP e Verdes (que representam mais de 90% dos votos saídos das últimas legislativas) defenderam a realização da sessão solene, no Parlamento, com menos deputado e seguindo orientações da Direção-Geral da Saúde.

O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) considerou que não se deviam realizar as tradicionais cerimónias do 25 de Abril, propondo a participação dos deputados por vídeo-conferência, a Iniciativa Liberal, com um deputado, foi favorável à manutenção da sessão solene, mas apenas com um deputado por bancada representado.



Os partidos mais à direita, o CDS e o Chega, votaram contra a cerimónia, condsiderando-a um mau exemplo para o país em confinamento. Os centristas propuseram, como alternativa, uma declaração de Marcelo Rebelo de Sousa ao país.

A polémica passou também pelas redes sociais e pelas petições ‘online’. A primeira a ser lançada foi contra a realização da sessão solene e recolheu, mais de 100 mil assinaturas. Outra, mais recente, pelo “sim” às sessão, foi lançada pelo poeta e histórico socialista Manuel Alegre e outras figuras de esquerda, tendo reunido mais de 25.000 assinaturas.



Apesar da polémica, que ficou mais marcada nas redes sociais do que nas intervenções da representação popular nos partidos eleitos, o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e os maiores partidos portugueses decidiram levar a sessão por diante, acertando os pormenores de logística com a Direção-Geral da Saúde.

“Houve uma instrumentalização política por setores que não são propriamente orgânicos", afirmou à imprensa.

Convites, presenças e ausências

Mesmo assim muitos questionaram a participação de convidados, habituais nos anos anteriores, como os capitães de Abril e antigos Presidentes da República, por muitos se inserirem nos chamados grupos de risco, devido à idade.

Os convites não se deixaram de fazer, mas houve recusas entre os convidados.

A primeira a ser conhecida foi a do ex-Presidente Jorge Sampaio, de 80 anos , que anunciou que não se iria deslocar ao parlamento no próximo sábado “por razões de saúde, de idade e da pandemia” de Covid-19 porque “integra um grupo de risco”, mas adiantou que “verá a cerimónia pela televisão”, explicou a fonte do seu gabinete à Lusa.

Outro ex-Chefe do Estado, Ramalho Eanes, vai à cerimónia, mas admitiu discordar da “modalidade” escolhida, enquanto Cavaco Silva apenas anunciou, sem explicações, que não estará presente.

O líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, também anunciou que não irá marcar presença. Por outro lado, o cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, anunciou que vai estar presente.

Marcelo Rebelo de Sousa marcará presença, como já tinha anunciado, dispensado a sua comitiva. A Associação 25 de Abril estará representada apenas por uma, que não será Vasco Lourenço, presidente da associação.

Concelhos promovem concertos virtuais



Habitualmente, as comemorações do 25 de Abril são também assinaladas, um pouco por todo o país, com concertos musicais que as autarquias oferecem à população, acompanhados de fogo de artifício.

Este ano, os espetáculos passam para a esfera virtual, com muitos concelhos a anunciarem concertos, em streaming, de artistas nacionais.

Outros cantores e grupos portugueses associaram-se também para realizarem concertos virtuais de homenagem ao 25 de abril.

Grândola à janela

Como alternativa ao tradicional desfile que marca a data da "Revolução dos Cravos", a Associação 25 de Abril desafia as pessoas a que, mesmo em casa, vão à janela cantar o tema de Zeca Afonso, "Grândola".

Vasco Lourenço, presidente da Associação 25 de Abril, pediu que, às 15h do dia 25 de abril, hora a que começaria o desfile em Lisboa e noutras cidades, rádios e televisões "passem" a canção que foi uma das senhas do Movimento das Forças Armadas (MFA) em abril de 1974, e às pessoas, que estão em casa devido à pandemia, que "venham às janelas, às varandas cantar a 'Grândola Vila Morena'".

A ideia, adiantou, é não parar atividades que "não podem ser suspensas, nomeadamente os cuidados de saúde" nesta fase de pandemia.

