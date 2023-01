O ano em revista mostra o processo de desmantelamento do Estado pela maioria absoluta do Partido Socialista.

Opinião Portugal 6 min.

Política

2022: o ano mais à esquerda de sempre

Raquel RIBEIRO O ano em revista mostra o processo de desmantelamento do Estado pela maioria absoluta do Partido Socialista.

2022 começou com seca severa e o PS venceu as legislativas com maioria absoluta surfando as sondagens que davam a vitória ao PSD coligado com a extrema-direita, fazendo-se vítima da "chantagem" do PCP e do BE no Orçamento de Estado de 2022 aka "mais à esquerda de sempre", que esses partidos no acordo parlamentar chumbaram.

Na manhã seguinte às eleições (31 Janeiro), o Presidente da Confederação Empresarial de Portugal/CIP felicitava António Costa: "Aquilo que o PS nos ia dizendo, através de António Costa, é que estava refém, digamos, dos partidos da esquerda parlamentar, dos acordos que tinha de fazer para aprovação dos Orçamentos. Libertou-se desse constrangimento. Agora o que teremos de aproveitar é esta maioria absoluta do PS para um novo ciclo económico."

E como têm "aproveitado" o "novo ciclo". Fevereiro mal começara (dia 7) e o Governo altera a Lei Postal, consolida a privatização dos CTT (concessão até 2028 ao grupo Champalimaud), retira a ANACOM da regulação do sector, preços dos serviços disparam, cotação em bolsa também. Ainda a Rússia não tinha invadido a Ucrânia e a botija de gás já tinha aumentado 17%. Foi preciso chegar a Agosto para o governo perceber que tinha de fixar o preço máximo.

Os lucros das grandes empresas são calculados ao trimestre e o primeiro de 2022 trouxe valores extraordinários para todas, na energia, que o Estado privatizou nos últimos 30 anos (GALP, EDP, REN). A Galp lucrou 155 milhões de euros (1º trimestre), mais 265 milhões (2º), e mais 187 milhões (3º). Aguardamos os resultados do 4º trimestre. Não cabem mais exemplos na grande distribuição, telecomunicações ou nos bancos: não há espaço na crónica para tantos milhões todas as semanas. Aumentam os lucros com inflação galopante, não sobem os salários nem o poder de compra: o dinheiro do trabalho terá ido para algum lado. Não para o nosso bolso.

Piscando o olho à Iniciativa Liberal, obcecada com a "carga fiscal", perante a subida em flecha do preço dos combustíveis instigada pela especulação, o Governo decide baixar o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos. O preço da gasolina cai? Não, continua a subir, mas o dinheiro arrecadado com o ISP já não vem para o Estado: a margem fica todinha nas gasolineiras. É o "mercado a funcionar". Quem pagou esta transferência de capital? Nós. Fixar preços de energia e bens essenciais? Nem pensar.

No fim de Abril, constatámos quão à esquerda era o tal OE de 2022. Mal se viu livre dos seus "parceiros" (BE e PCP), que afinal o forçavam aos mínimos na distribuição da riqueza, na defesa do trabalho e das famílias, isto é, empurravam o PS para a esquerda, o Governo aumentou às pinguinhas o salário mínimo para 705 euros, não se comprometeu com a subida dos salários segundo a inflação (4% eram cálculos de Abril, Costa dizia que era "temporário"), subiu o orçamento da Defesa.

Nem falámos dos incêndios. Porque se o Governo pouco fez de sustentado para combater a seca (esperar que chova sempre como neste Inverno, talvez?), a não ser uma campanha "Poupe água" e propor o aumento da sua tarifa (em tantas autarquias privatizada), os incêndios continuaram (e continuarão), com a tal "mãozinha humana" que Costa apontou, que é a mãozinha da liberalização total da floresta e do desinvestimento na fixação de populações no interior e no mundo rural.

No Verão, bateram-se recordes de temperaturas e ardeu 25% do Parque Natural da Serra da Estrela, gerido pelo Instituto Nacional das Florestas (isto é, o Estado). Em Outubro a ministra da Coesão Territorial afirmou: "Há uma coisa que eu recuso é que seja o Governo a dizer ao território o que é que deve ser feito no Parque Natural da Serra da Estrela. Todos estamos de acordo numa coisa, a gestão do Parque tem que mudar. Todos estamos de acordo, tal como está não é gestão."

Esta citação define a visão do PS para a "gestão" (palavra-chave) do território: mais recurso e menos soberania, mais paisagem e menos floresta. O mesmo na Habitação: mais imobiliário e menos urbanismo, mais especulação e menos planeamento. Nos impostos e distribuição da riqueza: mais vistos gold (Governo anunciou suspensão, mas depois arrependeu-se) e mais regalias para nómadas digitais ("somos um país muito sexy, apetitoso para estrangeiros", disse a Secretária de Estado do Turismo), e menos apoios aos jovens, aos estudantes, às famílias. Na "coesão" (palavra-chave) de todo o território: menos maternidades, menos blocos de parto, hospitais sem médicos, escolas sem professores.

Interessam-me menos os escândalos que entretêm os media e mais o que falta ao PS para desmantelar o que resta do Estado. Caiu Marta Temido na Saúde (como nunca entregue aos privados, descapitalizando o SNS e desvalorizando os profissionais da saúde pública), caiu o Secretário de Estado Adjunto acusado pelo crime de prevaricação quando autarca em Caminha, caiu Alexandra Reis que saltou da TAP, para a NAV para as Finanças. Pedro Nuno Santos só caiu no Natal, mas podia ter caído quando fez um favor à Vinci e anunciou a solução Portela + Montijo para o novo aeroporto – e quiçá, um dia, se tivermos coesão territorial, soberania e planeamento à esquerda, Alcochete. Que importa que caiam ministros se a sua ascensão, queda ou reabilitação fazem parte da dança do status quo?

Só Medina não cai, com não um, mas dois brilharetes: "Medina entrega o seu primeiro excedente semestral. Não acontecia desde o brilharete de Centeno." (Dinheiro Vivo, Setembro). O segundo excedente em 50 anos: o Governo a forrar os cofres com a inflação em alta, a reduzir o défice e a consolidar o excedente. Distribuir? Uns trocos para ajudar a pagar a conta da luz.

O maior despedimento colectivo público da história da democracia portuguesa (na TAP) foi assinado pelo ministro "mais à esquerda" deste governo supostamente de esquerda, Pedro Nuno Santos. Começou o ano a rasgar vestes pelo controlo público da companhia, "um dos maiores instrumentos de desenvolvimento nacional" (Outubro 2021), cuja privatização, disse afinal em Novembro de 2022, "esteve sempre em cima da mesa, não é nenhuma novidade".

Escolhas que traduzem a natureza do PS: há tantas décadas que não é um partido de esquerda que não se entende como é que alguém de esquerda ainda acredita nele. Não é só a "maioria absoluta" ou "o poder absoluto", traduzido nos chumbos permanentes e sistemáticos"às audições parlamentares dos ministros socialistas, alimentando a falta de transparência. É um PS que está no poder para distribuir por quem mais lhe convém o que resta do Estado. Em 2023, segue-se a revisão da Constituição.

(Autora escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Raquel Ribeiro, entre a Europa e a América Latina Raquel Ribeiro nasceu no Porto, em 1980. É jornalista e escritora. Doutorou-se no Reino Unido com uma tese sobre a ideia de Europa na obra de Maria Gabriela Llansol. Foi colaboradora do jornal Público, foi bolseira Gabriel García Márquez da Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, na Colômbia, e da Universidade de Nottingham, com o projeto War Wounds, sobre testemunhos da presença cubana na guerra civil de Angola. Viveu em Cuba e no Reino Unido. "Este Samba no Escuro" é o seu segundo romance. Deu aulas em Oxford e Edimburgo. É investigadora do Instituto de História Contemporânea, da Universidade Nova da Lisboa.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.